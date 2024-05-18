明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

還押15月 蔡天鳳前家姑20萬元保釋

【明報專訊】譚仔創辦人媳婦蔡天鳳被殺，其前夫鄺港智一家四口被捕。前家姑李瑞香涉催促鄺港智離開，被控妨礙司法公正罪，昨被押解往高等法院申請保釋。法官張慧玲批准她以10萬元現金擔保、親戚提供10萬元人事擔保等條件保釋，其間不得接觸控方證人，亦不得踏足涉案單位。根據司法機構網頁，案件將於6月6日在區域法院提訊。

須交旅遊證件 案件6‧6提訊

被告李瑞香（現年65歲）2023年2月27日首次提堂，還押逾15個月後，昨由大律師林芷瑩代表申請保釋。她被控於2023年2月22至23日期間意圖妨礙司法公正而作出一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即妨礙和阻擾警務處對鄺港智的調查和拘捕及其後因該調查和拘捕而引起的法律程序，方法是催促鄺港智離開即將被調查的地點；向警務處提供虛假或誤導資料；建議張燕花不向警務處提供資料或提供虛假或誤導資料。

張官聽畢控辯雙方陳辭後，批准李瑞香以10萬元現金擔保、其外甥提供10萬元人事擔保外出，其間不得離港、兩周內須交出旅遊證件、居於報稱住址，以及每周去屯門警署報到3次。被告不得直接或間接接觸控方證人，亦不得踏足與案有關的單位。

翻查資料，死者前大伯鄺港傑、前家翁鄺球、前夫鄺港智被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪，案件交付高院審理。「KOL」潘巧賢和遊艇公司職員林舜則被控串謀妨害司法公正罪，6月12日將在九龍城裁判法院再訊。

【案件編號：HCCP 413/23】

相關字詞﹕高等法院 保釋聆訊 前家姑 妨礙司法公正 蔡天鳳碎屍案

上 / 下一篇新聞

的士業放蛇舉報Uber 警列投訴未拘人 運署擬年中與業界交流規管政策
的士業放蛇舉報Uber 警列投訴未拘人 運署擬年中與業界交流規管政策
首季GDP升2.7% 維持全年增長預測
首季GDP升2.7% 維持全年增長預測
工程公司奧雅納墮深偽騙案 港分部遭冒牌高層呃2億
工程公司奧雅納墮深偽騙案 港分部遭冒牌高層呃2億
刀襲男同學女生提堂 校方：兩人無爭執紀錄
刀襲男同學女生提堂 校方：兩人無爭執紀錄
【日月掠影】2022年5月20日：政府谷針 疫苗通行證掀爭議
【日月掠影】2022年5月20日：政府谷針 疫苗通行證掀爭議
瞞職騙貸2600萬 「海港sir」囚6年半 求情稱勢失物業 官：貢獻社會持續還款減刑
瞞職騙貸2600萬 「海港sir」囚6年半 求情稱勢失物業 官：貢獻社會持續還款減刑
抑鬱離婚曾萌死念 反修例為警方發聲
抑鬱離婚曾萌死念 反修例為警方發聲
證人：詹培忠着小心處理「買賣殼」簽署
證人：詹培忠着小心處理「買賣殼」簽署
辯方質疑警「指導」張劍虹
辯方質疑警「指導」張劍虹
男子控裝修收賄 揭律師妻涉洗錢
男子控裝修收賄 揭律師妻涉洗錢
首批10中小學外評總結公開 兩校需改善國安教育
首批10中小學外評總結公開 兩校需改善國安教育
棚工飛墮7米 下半身一度麻痹 另地盤工開會暈倒 腦出血危殆
棚工飛墮7米 下半身一度麻痹 另地盤工開會暈倒 腦出血危殆
去年中學實驗室201宗意外 逾八成灼燙割傷
去年中學實驗室201宗意外 逾八成灼燙割傷
保安局副秘掌新聞處 廖李可期「23條幕後功臣」 曾函外媒駁斥
保安局副秘掌新聞處 廖李可期「23條幕後功臣」 曾函外媒駁斥
政府致函其他網絡平台 提遵守《願榮光》禁制令
政府致函其他網絡平台 提遵守《願榮光》禁制令
YouTube封台媒紀錄片 記協：或求法庭釐清豁免否
YouTube封台媒紀錄片 記協：或求法庭釐清豁免否
街頭飛髮歌舞表演 流行共響節匯新興文化
街頭飛髮歌舞表演 流行共響節匯新興文化
創科基金128億撥兩項目
創科基金128億撥兩項目
測量學會倡劏房最小100呎
測量學會倡劏房最小100呎
中風年輕化 屯院醫憶罕見病例 15歲女整牙掀心炎 急性中風入院
中風年輕化 屯院醫憶罕見病例 15歲女整牙掀心炎 急性中風入院
屯院48分鐘治急性中風 10年快四成
屯院48分鐘治急性中風 10年快四成
被捕錄影會面 屠龍隊長：同謀主導殺警，為錢投其所好 昨稱由動武警提問 不記得有否威嚇送內地
被捕錄影會面 屠龍隊長：同謀主導殺警，為錢投其所好 昨稱由動武警提問 不記得有否威嚇送內地
隊長：劉佩凝言聽計從 曾促「唔好講嘢」
隊長：劉佩凝言聽計從 曾促「唔好講嘢」
分流後西隧車龍逼近紅隧 林世雄稱見效 蒐一年數據後檢視收費
分流後西隧車龍逼近紅隧 林世雄稱見效 蒐一年數據後檢視收費
指虐兒「嚴重傷害」門檻高 兒童權利會倡傷口深已須舉報
指虐兒「嚴重傷害」門檻高 兒童權利會倡傷口深已須舉報
貨車司機工場搬貨暈倒
貨車司機工場搬貨暈倒
九市速遞：城大東莞招120生 畢業可獲港學位
九市速遞：城大東莞招120生 畢業可獲港學位
九市速遞：港車北上10個月 發牌9萬
九市速遞：港車北上10個月 發牌9萬
九市速遞：穗首出土暴龍超科化石 地盤發現
九市速遞：穗首出土暴龍超科化石 地盤發現
九市速遞：深圳5口岸免稅品 微信可格價
九市速遞：深圳5口岸免稅品 微信可格價
九市速遞：橫琴「澳門新街坊」撤買家揸樓限制
九市速遞：橫琴「澳門新街坊」撤買家揸樓限制
灣區手記：廁所博物館 ／文：尚東美
灣區手記：廁所博物館 ／文：尚東美
【Emily】3常秘退休 高官大執位
【Emily】3常秘退休 高官大執位
【Emily】報業公會頒獎禮 明報12獎
【Emily】報業公會頒獎禮 明報12獎
【Emily】海防館改為「抗戰海防館」
【Emily】海防館改為「抗戰海防館」
【Emily】離島區會商推特色郊遊 倡南丫做試點
【Emily】離島區會商推特色郊遊 倡南丫做試點