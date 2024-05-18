還押15月 蔡天鳳前家姑20萬元保釋

須交旅遊證件 案件6‧6提訊

被告李瑞香（現年65歲）2023年2月27日首次提堂，還押逾15個月後，昨由大律師林芷瑩代表申請保釋。她被控於2023年2月22至23日期間意圖妨礙司法公正而作出一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即妨礙和阻擾警務處對鄺港智的調查和拘捕及其後因該調查和拘捕而引起的法律程序，方法是催促鄺港智離開即將被調查的地點；向警務處提供虛假或誤導資料；建議張燕花不向警務處提供資料或提供虛假或誤導資料。

張官聽畢控辯雙方陳辭後，批准李瑞香以10萬元現金擔保、其外甥提供10萬元人事擔保外出，其間不得離港、兩周內須交出旅遊證件、居於報稱住址，以及每周去屯門警署報到3次。被告不得直接或間接接觸控方證人，亦不得踏足與案有關的單位。

翻查資料，死者前大伯鄺港傑、前家翁鄺球、前夫鄺港智被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪，案件交付高院審理。「KOL」潘巧賢和遊艇公司職員林舜則被控串謀妨害司法公正罪，6月12日將在九龍城裁判法院再訊。

【案件編號：HCCP 413/23】