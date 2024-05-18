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港聞

港聞二

抑鬱離婚曾萌死念 反修例為警方發聲

【明報專訊】綜合辯方求情和法官引述內容，陳凱港患抑鬱症多年，2013年離婚後對他情緒影響更大，加上本案壓力，一度有自殺念頭；2019年反修例運動期間，陳不斷在社交媒體為警方待遇發聲，其家人因而遭排斥和「起底」，但現時很大可能不能再做警察，失去30年長俸和退休金，可謂「一失足成千古恨」。

區院暫委法官王證瑜引述辯方求情稱，陳凱港在內地出生，1979年來港，父母其後到西班牙開餐館，留下他在港念書。辯方形容陳年幼時家境拮据，靠少年警訊和教會濟助才得以赴加拿大念書，因此尤為希望協助年輕人，稱陳熱心公益，包括創辦少年警訊領袖團先導計劃，加入「少訊智庫」和創立「新凱國際」售賣產品，聘請弱勢青年。

陳育有23歲女兒和17歲兒子，2011年患抑鬱症，兩年後與妻子離婚，2015年起因工作的人際關係要接受心理治療，又因本案承受巨大壓力，一度出現幻聽和有自殺念頭。2019年社會運動，陳為警方發聲，新冠疫情時又自掏20萬購買口罩捐贈醫護人員，反映他品格良好。

另被告辭警從商 辯方：將印度糖尿藥引進中國

至於汪浩毅，他2007年離開警隊從商，辯方稱汪同樣熱心公益、關心國家事務，將治療糖尿病的藥物從印度引進中國，將中國的胰島素引入中南美洲，亦促成中國汽車工業協會到印尼考察，對當地經濟、文化和社會有正面影響；汪雙眼有視網膜脫落風險，需覆診，是家庭經濟支柱，望法庭考慮判緩刑。

相關字詞﹕區域法院 按揭貸款 欺詐 陳凱港

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