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港聞二

瞞職騙貸2600萬 「海港sir」囚6年半 求情稱勢失物業 官：貢獻社會持續還款減刑

【明報專訊】被稱為「海港sir」的已停職警司陳凱港涉於2019年向本地銀行及財務公司提供虛假受僱文件及資料，騙取逾2600萬元按揭貸款。他和曾任總督察的男商人同否認兩項欺詐罪，經審訊後他被裁定兩罪罪成，商人一罪罪成，法官昨在區院判刑時表示，陳以名下物業抵押且一直有還款，無證據顯示銀行有損失，亦接納他對社會有貢獻，判監6年半；商人支持和伙同陳犯案，判囚5年。警方回覆稱，在司法程序完成後會按既定程序跟進陳的個案。

判刑完畢後，有旁聽者在庭外怒斥「你判到咁重！豈有此理真係」、「官字兩個口」。

根據控方案情和「承認事實」，陳凱港（現年53歲，下同）2019年5至12月在東亞銀行有限公司及華僑永亨信用財務有限公司，分別申請2146萬及480萬元貸款，但無提及自己是警司，反而報稱任職「出眾資本有限公司」總經理，月入約24.5萬元；公司唯一董事是前總督察、報稱商人的汪浩毅（51歲）的妻子，汪負責將出眾資本的款項存入陳的戶口。

控方：誠實申報也可申按揭 官：無基礎猜測

辯方求情時提到，陳凱港被定罪後很大可能失去工作，他亦未能歸還按揭，銀行很可能收回大埔海景山莊和東涌藍天海岸兩個涉案物業；本案有抵押品，若銀行有損失亦可「收樓」抵償。辯方又引述案例稱被告對財物的價值是否知情會影響判刑，本案中汪浩毅不知貸款金額。區院暫委法官王證瑜指該案例為盜竊案，涉及偷去古董椅，與本案物業貸款申請有別，加上法庭的定罪基礎是汪知悉貸款金額，有意圖藉虛假表述，令銀行向陳批出貸款。

官：無證據銀行損失 不涉違誠信

王官判刑前邀請控辯雙方就Wong Mary案和江漢銳案回應。辯方指前者涉及使用假冒授權書，被告在保釋期間犯案，過往有前科；而後者被告為事務律師，利用其身分騙取銀行信任，違反誠信，手法較複雜。控方回應，陳凱港以名下物業抵押，不至令無辜的人蒙受損失，但形容二人犯案愚蠢，雖然銀行或會查問，但陳誠實申報警察收入也可申請按揭；王官聞言質疑法庭無基礎猜測。

王官判刑時指出，陳凱港隱瞞警司身分訛稱受僱「出眾資本」，分別詐騙銀行和財務公司，他以自己的物業抵押和持續還款，無證據顯示銀行有損失和陳有實際得益，亦不涉違反誠信，兩罪分別以監禁6年和3年半作量刑起點。王官稱陳品格良好，對社會有特殊貢獻，分別給予半年和3個月減刑，再基於量刑整體性，兩罪合共判囚6年半。

每月轉帳「薪金」 前總督察囚5年

王官不接納辯方指汪浩毅不知貸款金額，但認同他無直接參與申請，罪責較輕，透過每月轉帳「薪金」予陳凱港，支持和伙同陳虛假陳述，角色仍然重要。王官以5年為量刑起點，不認為其品格和貢獻構成減刑或可判緩刑，判囚5年。

【案件編號：HCCC 51/22】

相關字詞﹕區域法院 按揭貸款 欺詐 警員犯法 警司 陳凱港

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