刀襲男同學女生提堂 校方：兩人無爭執紀錄

本報昨到涉事中華基督教會何福堂書院了解，兩名副校長表示，涉嫌施襲的女學生與受傷男學生由中一至中二均同班，女生性格文靜，校方無接到二人以往有爭執的紀錄，不了解二人平時相處情况，未知施襲原因，留待警方調查。

梁副校長表示，事發時正轉堂，班主任剛進課室。他稱二人並非鄰座，女學生坐在課室中間位置，男學生則在課室前方，因事發過程短，教師發現時男學生背部已受傷，他現仍留醫。

當時在場教師即時制止女生，據教師所述女學生無反抗及傷害其他學生，隨即有其他教師及社工到課室安撫其他學生，亦為涉事女學生情緒輔導，並通報警方及教育局。

梁副校長又稱，事發後校方有逐一致電二人同班學生的家長，並在安全狀况下安排學生放學，在等待放學約一兩小時中亦有社工及輔導教師繼續輔導，而昨日首兩節課亦安排輔導，並有教育心理學家到校支援，該班同學暫轉往另一教室上課。

該校校長梁文祺發新聞稿稱，已發出家長信，提醒家長與班主任保持聯絡，多與子女溝通，了解他們需要，並留意情緒受困擾學生，以便及早協助。