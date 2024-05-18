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工程公司奧雅納墮深偽騙案 港分部遭冒牌高層呃2億

【明報專訊】總部在英國的工程顧問公司奧雅納（Arup），近日捲入深偽技術（deepfake）騙案。公司證實年初曾向本港警方報案，涉及一宗本港詐騙案，惟仍在調查，現階段無法透露細節。警方稱，今年1月29日接獲一名員工報案稱，接獲冒充公司高級職員的視像電話會議，要求將款項存入指定帳戶，導致公司損失約2億港元。警方列案件為「以欺騙手段取得財產」，由西九龍總區科技及財富調查組跟進，目前未有人被捕。

稱營運無影響 盼藉經驗警惕大眾

全球約有1.85萬名員工的奧雅納，曾參與多項政府工程，包括西九龍文化區、港珠澳大橋、廣深港高速鐵路等。公司發言人昨回覆稱，公司財務穩定性和業務營運無受影響，內部系統亦無損壞。其全球資訊總監Rob Greig稱，與全球許多企業一樣，公司營運經常被攻擊，包括偽造收據、釣魚詐騙、WhatsApp語音欺詐和深度偽造，留意到近月相關攻擊數量及複雜程度急劇上升。他認為這涉及業界、商界以至社會問題，希望奧雅納的經驗能提高大眾警覺，警惕不法分子日益複雜及持續改變手段的認知。

今年2月，警方稱接獲一家跨國公司香港分部的財務職員報案，1月中分別有同事收到假冒「英國總部首席財務官」的釣魚信息，對方聲稱要做機密交易，分別邀請各人加入有4至6人參與的視像會議，其間指示各人，共分15次把共2億元轉帳至5個本地銀行戶口；其後職員向公司總部查詢後揭發事件及報案。據了解，上述案件正是奧雅納捲入的深偽技術騙案。

警方去年錄得逾3.98萬宗詐騙案，佔整體罪案約44%，佔比最大。翻查資料，警務處長蕭澤頤今年2月提到，由去年11月至今年2月2日期間，警方共發現16段涉深偽技術詐騙影片，相關平台接到警方舉報後已全移除，當時並無接到市民受騙。去年8月亦瓦解詐騙集團，利用深偽技術以他人身分申請貸款，包括集團男主腦共8人被捕，涉串謀欺詐罪。

相關字詞﹕詐騙案 奧雅納 深偽技術 人工智能（AI）

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