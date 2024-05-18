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首季GDP升2.7% 維持全年增長預測

【明報專訊】政府公布今年第一季本地生產總值（GDP）修訂數字，實質GDP按年上升2.7%，與月初公布預估數字相同。首季GDP好過市場預期，不過政府維持今年全年GDP增長預測，即2月底《財政預算案》的2.5%至3.5%，相對市場預期為2.8%。首季私人消費開支按年上升1%，按季則下跌0.9%，政府經濟顧問梁永勝稱，港人北上消費除港元升值的周期因素，亦有內地服務和產品質素提高、價格相對較低的結構因素，認為本港需做好產品和消費體驗，吸引市民留港消費，需政府與業界共同努力。

政府顧問：需做好消費體驗 吸留港消費

經季節調整後，本港首季GDP按季上升2.3%。政府表示，首季經濟溫和增長，服務輸出仍是重要動力，整體貨物出口亦進一步改善，私人消費和整體投資開支繼續擴張，展望香港經濟在今年餘下時間應錄得進一步增長。梁永勝說，去年經濟主要由疫後消費和旅遊復蘇帶動，今年除旅遊繼續復蘇，也有出口自低位反彈幫助，經濟復蘇動力會較平均。

私人消費佔本港GDP達六成以上，政府展望隨着接待能力繼續恢復，加上政府致力推動盛事經濟，訪港旅遊業進一步復蘇應會支持服務輸出，本地方面，就業收入增加和政府多項提振氣氛措施應有助私人消費，但市民消費模式轉變或會帶來挑戰。

內地本月增加8個城市居民可自由行訪港，梁永勝表示，新增的自由行城市預計全年可以帶來30萬旅客，在港消費12億至15億元，為本港GDP增值7億至9億元。另外，本港亦發展特色行程景點，業界亦提供物有所值服務，相信可以支持旅遊服務以至整體服務輸出。

偏緊金融狀况維持更久 或影響本地信心

首季本地固定資本投資按年微升0.3%，政府稱經濟繼續增長，應會對投資提供支持，不過偏緊的金融狀况維持更久，可能影響本地經濟信心和活動。梁永勝表示，美國通脹降溫放緩，另一方面反映美國需求較預期好，會對出口有補償作用。另外，高利率雖然不利樓價，不過現時經濟平穩、市民對住屋續有需求，年初政府完全撤辣亦改善對樓市的信心，往後樓市變化視乎以上多方面因素發展。

相關字詞﹕留港消費 盛事經濟 北上消費 經濟復蘇 撤辣 香港經濟

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