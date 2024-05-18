首季GDP升2.7% 維持全年增長預測

政府顧問：需做好消費體驗 吸留港消費

經季節調整後，本港首季GDP按季上升2.3%。政府表示，首季經濟溫和增長，服務輸出仍是重要動力，整體貨物出口亦進一步改善，私人消費和整體投資開支繼續擴張，展望香港經濟在今年餘下時間應錄得進一步增長。梁永勝說，去年經濟主要由疫後消費和旅遊復蘇帶動，今年除旅遊繼續復蘇，也有出口自低位反彈幫助，經濟復蘇動力會較平均。

私人消費佔本港GDP達六成以上，政府展望隨着接待能力繼續恢復，加上政府致力推動盛事經濟，訪港旅遊業進一步復蘇應會支持服務輸出，本地方面，就業收入增加和政府多項提振氣氛措施應有助私人消費，但市民消費模式轉變或會帶來挑戰。

內地本月增加8個城市居民可自由行訪港，梁永勝表示，新增的自由行城市預計全年可以帶來30萬旅客，在港消費12億至15億元，為本港GDP增值7億至9億元。另外，本港亦發展特色行程景點，業界亦提供物有所值服務，相信可以支持旅遊服務以至整體服務輸出。

偏緊金融狀况維持更久 或影響本地信心

首季本地固定資本投資按年微升0.3%，政府稱經濟繼續增長，應會對投資提供支持，不過偏緊的金融狀况維持更久，可能影響本地經濟信心和活動。梁永勝表示，美國通脹降溫放緩，另一方面反映美國需求較預期好，會對出口有補償作用。另外，高利率雖然不利樓價，不過現時經濟平穩、市民對住屋續有需求，年初政府完全撤辣亦改善對樓市的信心，往後樓市變化視乎以上多方面因素發展。