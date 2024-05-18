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的士業放蛇舉報Uber 警列投訴未拘人 運署擬年中與業界交流規管政策

【明報專訊】Uber在本港營運逾10年，多年來被的士業界批評構成不合法競爭。網傳懷疑的士司機自行「放蛇」打擊Uber的片段，警方稱昨午收到有人舉報7輛白牌車，暫列「交通投訴」處理，暫未有人被拘捕或票控，由東九龍交通部跟進調查。據悉，多名的士業議會成員展開針對Uber的放蛇行動，先後在7個不同地點上車，以啟德郵輪碼頭為終點，到達後報警。

團體：不排除有司機對執法力度「有意見」

香港的士業議會副主席吳坤成昨表示，仍需時了解事件，若有司機自發打擊Uber屬可理解，解釋Uber多年來構成嚴重競爭，不排除有司機對執法力度「有意見」而自行舉報，惟呼籲司機克制。

運輸署昨稱，政府正檢視法例，以期更有效處理非法出租或取酬載客活動；亦正研究如何規管網約出租汽車平台，以期只有的士及持出租汽車許可證車輛可透過平台提供服務，加強打擊非法活動，計劃今年中就有關規管的政策和法律觀點，以及研究海外經驗後，與立法會議員、業界及其他持份者溝通。

Uber：他國均見並存例子 願討論互利方案

Uber發言人稱，在其他國家均見的士業界與共乘平台並存的成功例子，公司一直積極表示願與政府和持份者討論互利可行方案，希望盡快實現願景。

香港的士小巴商總會理事長周國強昨稱，明白部分的士從業員對執法部門失望，不排除因此有司機自發「放蛇」。他呼籲業界忍耐，最快下周與運輸署及警方等聯絡，反映業界期望加強打擊Uber白牌車。他稱Uber多年來利用不公平手段奪取的士業界「血汗錢」，卻可逃避法例監管，的士多年來遵從當局監管，現時懷疑有從業員打擊Uber行動，就遭嚴峻攻擊及批評，形容「合法受管，非法就無王管」。

2020年至上月期間，警方就駕駛未領有出租汽車許可證私家車及輕型貨車非法載客取酬錄得146次執法。其中截至上月，警方今年就「白牌車」進行19次執法。運輸署昨回覆查詢重申，警方會繼續安排適當資源加強打擊非法載客取酬，歡迎市民及業界舉報，如有足夠證據會採取執法行動。

田北辰：已七成業界加入Uber 屬雙贏

實政圓桌議員田北辰認為，現時Uber本港合法化有一定難度，除非增加出租汽車許可證數量。據他了解，現時約有七成的士司機加入Uber，部分月均收入增加逾1萬元，反問餘下三成士司機為何不加入Uber，認為的士司機加入共乘平台屬雙贏「方案」。他認為共乘平台屬「做大個餅」，相信只要的士服務優質，收費與Uber相若，對乘客而言只是增加選擇，亦無理由刻意不選用的士服務。

警方2017年「放蛇」拘捕多名Uber司機，28名司機因非法載客取酬被定罪，其中24人向終審法院終極上訴，2020年9月遭駁回。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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