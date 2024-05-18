分流後西隧車龍逼近紅隧 林世雄稱見效 蒐一年數據後檢視收費

交通事務委員會昨討論三隧分流措施成效。多名議員關注收費水平，勞聯周小松稱有運輸業界反映50元隧道費負擔重，期望當局降低輕型貨車收費，與的士劃一25元。民建聯劉國勳建議當局考慮縮短晚間繁忙時段。林世雄表示，分時段收費屬新模式，駕駛者需時適應，當局會檢視數據。他說，過海交通狀况有季度變化，運輸署需先蒐集為期一年的數據，以分析分時段收費對三隧交通影響，再檢視現行收費水平，預計最早2025年中完成。

三隧繁忙時車流減1%至4%

據運輸署上月數據，西隧每日車流量較分時段收費措施實施前上升約18%，至約10.3萬架次，紅隧下降9%至9.5萬架次，東隧則下降7%至7.3萬架次。截至4月，三隧繁忙時段整體車流量平均減少約1%至4%，繁忙時段前或後約半小時車流則上升約3%至6%。車龍方面，早上繁忙時段紅隧和東隧車龍最新為1.8及1.2公里，分別較分時段收費實施前減少超過1公里和半公里；西隧則由1.2公里增加至1.6公里。

議員憂西隧負擔 林：需時觀摩

經民聯盧偉國稱西隧車龍不斷延長令人擔心，林世雄回應說，駕駛者需時適應新收費模式，加上部分人以往或較少用西隧，亦要時間「觀摩」，相信仍有待踏入「穩定期」。

實政圓桌田北辰關注，新界西北未來人口將隨着多個發展項目大增，憂慮西隧負擔。工聯會陸頌雄認為西隧出口港島工程2027年完工太慢，並關注改善車龍及車速成效。運輸署署理副署長（策劃及技術服務）梁世豪說，現在西隧有倒塞問題，相信改善出口後有助提高西隧整體表現。

另外，首個對角行人過路處本年初於沙田啟用，運輸署稱，人流高峰時段有五成人以對角方式過馬路，平均步行時間節省14秒。至於擬在本年中劃出的尖沙嘴加拿分道和加連威老道交界對角過路處，運輸署署理助理署長（技術服務）區家傑表示，沙田試點經驗發現行人在過路中間較擠迫，會擴大尖沙嘴試點中間空間，並會為改設的斜台加裝護柱等。