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港聞二

否認誣揑女被告 屠龍隊長：同意無藉眾籌買槍及炸彈

【明報專訊】「屠龍小隊」等人涉策劃2019年槍殺警員成首宗《反恐條例》案件，昨於高院進入第17天審訊。隊長黃振強供述，他和女被告劉佩凝一同管理屠龍的眾籌頻道，劉知悉屠龍有行動涉及槍和炸彈。辯方質疑黃虛構證供以誣揑劉，劉只是「一隻好細的棋子」；黃一概否認。辯方又指，眾籌頻道發帖稱「打爆機拎咗龍心」，「龍心」未必指槍殺警員，可能是網上遊戲的寶石；黃供稱不知道。

第七被告劉佩凝被指管理「育龍」眾籌Telegram頻道，其代表大律師馬維騉昨日盤問黃振強，內容圍繞眾籌活動。辯方表示，黃在交付程序承認《反恐條例》控罪，案情撮要指育龍部分籌款用作恐怖主義活動，除了12．8設置炸彈和槍殺警員的「大計劃」，問黃有否組織其他恐怖主義活動。黃供稱不了解恐怖主義定義，「用汽油彈我覺得都算」。他稱，2019年10至11月曾在6次示威場合投擲汽油彈，蓄意丟向警方，包括十一國慶荃灣示威、翌日為中槍示威者「復仇」的新界南警察總部示威等。

黃振強供述，第三被告嚴文謙2019年11月提議募捐眾籌，並推薦由劉佩凝管理頻道，促成「育龍」頻道成立（見表）。辯方展示信息指出，嚴事後「認叻」稱眾籌很安全，被黃夾帶粗言責罵。黃庭上解釋，嚴和隊友鹵莽推行眾籌，事後始告訴他，令他非常憤怒，他一邊忙於管理育龍，一邊向資助屠龍的「家長」和金主解釋，故出言斥責嚴。

證供顯示，黃振強和劉佩凝等是育龍頻道管理員，捐款者會轉帳至黃或劉管理的戶口，劉再匯款予黃。辯方盤問提出，無論是黃的戶口存款或劉存入的款項，從無一分一毫用作購買炸彈和槍；黃同意。辯方引述信息指，黃曾和名為「黑警」的網友索取金錢，談及買槍和附上「槍」的表情符號（emoji）。黃供稱劉不認識該網友，亦沒參與他和網友之間的協議。

提「3人着草」 稱敷衍捐款者

育龍頻道於12．8計劃兩日前發帖，提到「集齊最少30粒龍心」；黃以管理員身分回覆金主，稱「3個人着草，目標500萬，打爆機拎咗龍心就會着草」。被問到哪3人會逃走，黃稱只想敷衍捐款者，不會解釋太多。

辯方指「龍心」可解寶石 黃：不知道

黃早前供稱「30粒龍心」為擊殺30名警員，辯方指在「屠龍傳記」等網絡遊戲，玩家可以連線取得「龍心」寶石，會以真實金錢購買寶石，「你打得叻，如果有30粒龍心，可以同你買一兩粒，你知唔知？」黃答不知道，庭上傳出笑聲。法官張慧玲質疑，黃稱不知道「龍心」可理解為寶石，法庭難以「司法認知」裁斷，「你同佢講，『你講龍心係攞警察命，人哋講龍心係寶石？』憑咩講呢一句？」辯方遂沒問下去，聆訊今續。

【案件編號：HCCC 164/22、255/23】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為 串謀犯對訂明標旳爆炸罪 反恐條例 屠龍小隊 反修例風波

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