入境處總部將遷 料逾萬證件轉場領 將軍澳新址6‧11啟用 觀塘人事登記處同搬入

新址已可預約 灣仔可續申領身分證

位於將軍澳寶邑路61號的新入境事務處總部6月11日啟用，現已接受申請特區護照和身分證預約，簽證身分書及回港證則於本月27日起開始預約辦理。

港島旅證辦事處增自助服務站

選擇在「灣仔旅行證件（簽發）組」領取旅行證件的市民，若領證通知書發出日期為3月11日或之後，6月11日起需到中環海港政府大樓領證；至於通知書日期為3月10日或之前，屆時則需改到新總部領取（見表）。

入境處助理首席入境事務主任（證件）龔國樑表示，預計總部搬遷後，港島區簽發旅行證件辦事處的申請服務需求會上升，處方將把自助申請證件服務站由2部增加至6部，並新增4部領取證件服務站，提高多一倍處理量；將軍澳新總部亦會各設10部申請和領取服務站，並增加人手協助市民操作。

身分證方面，灣仔大樓8樓的的人事登記處將繼續辦理申領身分證，直至另行通知；入境處解釋，港島區暫未設其他可辦理身分證的人事登記處，因此保留。

觀塘臨時辦事處運作至明年第三季

觀塘辦事處則會在6月8日停止服務，待領證市民可於6月11日起到觀塘臨時辦事處領證，臨時辦事處會運作至明年第三季。

助理首席入境事務主任（人事登記）王嘉怡指出，觀塘辦事處上月26日起已在發出申請身分證收據的同時，夾附更新領證安排通知書；至於較早前辦證而未領證者，入境處稍後會以電話短訊或信件通知新安排。她重申短訊不會要求申請人回覆，不需提供個人資料及不設超連結等，市民勿與詐騙信息混淆。