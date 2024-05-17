明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

入境處總部將遷 料逾萬證件轉場領 將軍澳新址6‧11啟用 觀塘人事登記處同搬入

【明報專訊】入境處總部下月11日將遷至將軍澳，入境處昨稱，灣仔入境事務大樓會保留身分證辦理或換領服務；申領旅行證件服務則運作至6月8日，日後市民需按領證通知書的發出日期，改到中環海港政府大樓或將軍澳新總部領取旅行證件。觀塘人事登記處亦會搬入新總部，舊址服務維持至6月8日，此後待領證者可到位於同一大廈的臨時辦事處領取。處方估計約有1.1萬份旅行證件及3800張身分證受影響需轉送。

新址已可預約 灣仔可續申領身分證

位於將軍澳寶邑路61號的新入境事務處總部6月11日啟用，現已接受申請特區護照和身分證預約，簽證身分書及回港證則於本月27日起開始預約辦理。

港島旅證辦事處增自助服務站

選擇在「灣仔旅行證件（簽發）組」領取旅行證件的市民，若領證通知書發出日期為3月11日或之後，6月11日起需到中環海港政府大樓領證；至於通知書日期為3月10日或之前，屆時則需改到新總部領取（見表）。

入境處助理首席入境事務主任（證件）龔國樑表示，預計總部搬遷後，港島區簽發旅行證件辦事處的申請服務需求會上升，處方將把自助申請證件服務站由2部增加至6部，並新增4部領取證件服務站，提高多一倍處理量；將軍澳新總部亦會各設10部申請和領取服務站，並增加人手協助市民操作。

身分證方面，灣仔大樓8樓的的人事登記處將繼續辦理申領身分證，直至另行通知；入境處解釋，港島區暫未設其他可辦理身分證的人事登記處，因此保留。

觀塘臨時辦事處運作至明年第三季

觀塘辦事處則會在6月8日停止服務，待領證市民可於6月11日起到觀塘臨時辦事處領證，臨時辦事處會運作至明年第三季。

助理首席入境事務主任（人事登記）王嘉怡指出，觀塘辦事處上月26日起已在發出申請身分證收據的同時，夾附更新領證安排通知書；至於較早前辦證而未領證者，入境處稍後會以電話短訊或信件通知新安排。她重申短訊不會要求申請人回覆，不需提供個人資料及不設超連結等，市民勿與詐騙信息混淆。

相關字詞﹕身分證 將軍澳入境事務處總部 灣仔入境事務大樓 入境處

上 / 下一篇新聞

惡劣天氣追風不聽勸 「果斷執法」 舉例違沙灘禁令可囚14天 勿累拯救人員
惡劣天氣追風不聽勸 「果斷執法」 舉例違沙灘禁令可囚14天 勿累拯救人員
9號波露天段港鐵 盡量駛至終站或連接商場站
9號波露天段港鐵 盡量駛至終站或連接商場站
天文台App更新 可能掛9號波即提示
天文台App更新 可能掛9號波即提示
【日月掠影】2021年5月20日：疫下停面授 接種率成復課條件
【日月掠影】2021年5月20日：疫下停面授 接種率成復課條件
母乳庫明年首季開 供早產重病嬰 設網站募捐 目標年惠至少450嬰
母乳庫明年首季開 供早產重病嬰 設網站募捐 目標年惠至少450嬰
私院一季4宗開錯藥 手術工具遺幼童體內
私院一季4宗開錯藥 手術工具遺幼童體內
公屋失火 一戶10寵物7亡 料電線短路肇禍 房署查擅養狗
公屋失火 一戶10寵物7亡 料電線短路肇禍 房署查擅養狗
舊樓水泵准駁政府水管免裝缸 消防稱萬幢適用
舊樓水泵准駁政府水管免裝缸 消防稱萬幢適用
上課中爭執 13歲女刀襲同學
上課中爭執 13歲女刀襲同學
如心遺產新方案 法官接納
如心遺產新方案 法官接納
判辭送張劍虹後聊3小時 警否認游說 驚訝願任證人
判辭送張劍虹後聊3小時 警否認游說 驚訝願任證人
980箱食品8藏毒 海關檢77公斤大麻花
980箱食品8藏毒 海關檢77公斤大麻花
建造業付款條例草案 遭拖數者有停工權利
建造業付款條例草案 遭拖數者有停工權利
舉報虐兒例擬修正 兩級刑罰引入免責
舉報虐兒例擬修正 兩級刑罰引入免責
元朗回收場二級火 20人疏散
元朗回收場二級火 20人疏散
否認誣揑女被告 屠龍隊長：同意無藉眾籌買槍及炸彈
否認誣揑女被告 屠龍隊長：同意無藉眾籌買槍及炸彈
童樂居職員囚3月 律政司申加刑被拒
童樂居職員囚3月 律政司申加刑被拒
400元月餅券行賄 考車婦囚兩月
400元月餅券行賄 考車婦囚兩月
潮行GBA：廣東科學中心 世界最大科技館 遊戲影院角色扮演 玩足一日帶走知識
潮行GBA：廣東科學中心 世界最大科技館 遊戲影院角色扮演 玩足一日帶走知識
灣區手記：館中思索／文：尚東美
灣區手記：館中思索／文：尚東美
【Emily】立會傾社工局修例 狄志遠全程「靜坐」 點解唔表態？ 唔答記者唔覆查詢
【Emily】立會傾社工局修例 狄志遠全程「靜坐」 點解唔表態？ 唔答記者唔覆查詢
【Emily】Affordable Art Fair開鑼 體驗懷舊恤髮秘密酒吧
【Emily】Affordable Art Fair開鑼 體驗懷舊恤髮秘密酒吧
【Emily】調查：海外遊客平均留港6.4日 多疫前1.1
【Emily】調查：海外遊客平均留港6.4日 多疫前1.1
【Emily】跌傷返港治療 段崇智謝各方關心
【Emily】跌傷返港治療 段崇智謝各方關心
【Emily】返小學母校賀40周年校慶 張國鈞小學生做手勢 見兩代分別
【Emily】返小學母校賀40周年校慶 張國鈞小學生做手勢 見兩代分別