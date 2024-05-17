建造業付款條例草案 遭拖數者有停工權利

禁上層先收錢後付分判

草案今日刊憲，8個月後生效；本月29日交立法會首讀及二讀，爭取今年下半年通過。草案列明禁止建造工程合約設「有條件付款」條款，如不能先從上層分判商收錢後才付款給下家，並規定付款方收到付款申索後須30日內回應，60日內支付。如沒在限期內回應及付款，下家可在28日內提請審裁，55個工作天內有裁決。如付款方未在裁定限期內付款，可向法庭申請強制執行。

草案授權申索方如在限期後仍未能收款（不包括金額爭議），停工或減慢進度不會被視為違約，但須5天前通知，並在收款後5天內復工。

發展局指審裁機制具約束力

不宜劃一罰款限期支付

發展局指調查顯示建造業每年平均拖數約百億元，普遍被拖款逾半年，過去10年沒改善，原因歸咎各方在合約期間調解無約束力，需待工程完結才可仲裁解決；審裁機制則可在合約中期提供具約束力裁決，由提請審裁至付款方付款只需約3個月。

被問為何不直接設罰款機制規定指定期限內付款，局方指每宗個案有其獨特性，「有些未必是惡意拖數，可能只是觀點與角度」，經審裁處理較合適，不宜劃一限期罰則。局方說審裁裁決如獲法庭批准強制執行，付款方須就欠款繳付利息，下家亦可停工施壓，已具阻嚇性。

首階段僅公營項目實施審裁

條例適用於價值不少於500萬元建造工程合約，及不少於50萬元相關貨品及服務供應合約，私人住宅樓宇工程及非住宅樓宇小型工程不適用，局方稱是為免擾民。被問會否擔心分判商將合約拆細以避法規，局方稱這會造成行政壓力及工作量，相信不值得。

由於審裁涉及中途改設計等延長工期的付款爭議難度高，首階段僅公營項目合約實施審裁機制，其後才擴至私營。

分包商會稱准停工「好大轉變」

建造商會稱有助保證各方現金流

香港建造業分包商聯會會長伍新華指，分判商一般每月上繳工作進度再獲發款項，惟有時上家對應付金額認知有落差，造成拖糧或付款不足，分判商或沒錢出糧予工人。伍認為條例容許停工至少可助分判商「止血」，屬「好大轉變」，有助資金流轉。

香港建造商會會長林健榮歡迎條例，相信設機制有助保障供應鏈各方現金流，亦不擔心條例實施後會屢有工人停工，現金流改善後各方可如期付款。