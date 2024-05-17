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港聞

港聞二

980箱食品8藏毒 海關檢77公斤大麻花

【明報專訊】海關在一批泰國來港即食麵及粟米片中檢獲77公斤懷疑大麻花，市值1600萬元，拘捕3人。其中一名外籍男子被控販毒罪，今日西九龍裁判法院提堂。

海關早前透過風險評估鎖定泰國來港海運併裝貨櫃，內有8批貨物，其中一批報稱雜貨及食品，寄貨及收貨人為物流公司，惟地址屬私人住址，公司近日無海運紀錄，加上來自大麻合法化地區，引起海關懷疑。海關本月10日在葵涌檢驗大樓檢查貨物，貨櫃傳出強烈懷疑大麻氣味，來自其中一箱粟米片。海關經X光檢查，在8箱即食麵及粟米片檢獲共77公斤懷疑大麻花。海關形容毒販花盡心思，980箱貨物中只有8箱藏有毒品，懷疑大麻花亦藏在食品包裝內，重新封裝，並抽真空減低氣味。

拘3人 2為貨車司機

海關及後鎖定元朗一個物流倉，展開監控遞送行動。周二下午有本地男司機將貨物運送至九龍城交予另一男司機，再運至太子，由一名外籍男子收貨。海關先後拘捕3人，其中42歲及49歲本地男子報稱貨車司機，分別收取約1000及3000元報酬，兩人獲准保釋；32歲外籍男子相信為最終收貨人，據悉他無本地身分證，報稱無業，收取約500元報酬。該批毒品來自泰國，相信供應本港市場。海關稱毒販利用多重貨車司機運貨，避免現身，減低被發現風險。

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