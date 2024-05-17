舊樓水泵准駁政府水管免裝缸 消防稱萬幢適用

暫接18申請 2完工

消防處高級消防區長（樓宇改善策略辦公室）黃旭平昨稱，舊樓難覓空間安裝大容量消防水缸，新系統可省卻水缸，直接把政府供水水管駁至防止回流裝置，再經減壓閥及加壓泵等裝置供消防栓或喉轆灌救。黃稱，樓宇只需確保食水供應不受污染及訂有防止非法用水措施即可應用新設計，全港大多樓宇皆適用，而13層或以上樓宇則普遍已具備相關系統。

工程成本方面，黃旭平稱新系統較舊裝置便宜，但不會有大幅差距，因主要節省消防水缸成本，但亦需安裝防止回流裝置和減壓閥等。他說，「直接泵水設計」屬新技術，鼓勵承辦商多應用。黃亦稱，消防處普遍給獲消防安全指示大廈一年遵辦，但過去經驗所見，舊樓業主要完成工程「並不簡單」，處方會按實際情况，視乎個案有否積極配合、正面回應或有進展，發出延期批准。

樓宇改善支援中心收3400求助

另外，去年12月成立的消防處樓宇改善支援中心，主要向接獲消防安全指示的業主或佔用人提供資訊與協助。中心至今接獲逾3400宗求助個案，當中六至七成屬業主收到消防處指示或延期信後的查詢，同時消防處近月亦主動聯絡逾2000名業主，跟進個案情况。