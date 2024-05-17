公屋失火 一戶10寵物7亡 料電線短路肇禍 房署查擅養狗

戶主託親友照顧 弟登門發現濃煙

昨凌晨零時許，警方接報葵涌葵翠邨碧翠樓11樓一單位起火，屋內多隻寵物被困，消防接報趕抵，動用一隊煙帽隊及一條喉灌救，並升起雲梯，起火單位戶主飼有4隻貓、兩隻狗、3隻雀鳥及一隻貂鼠，除兩貓一狗生還外，其餘懷疑吸入濃煙身亡。消防初步調查相信電線短路肇禍。

據悉，起火單位戶主因工作關係，託親友早晚上門照料及餵飼家中竉物。事發時戶主28歲胞弟與女友到達單位，開門時發現屋內有濃煙及火花冒出，大驚立即報警，事後兩人獲悉多隻寵物身亡，傷心難過。愛護動物協會職員接報到場，將獲救寵物交予獸醫治理，並將其餘寵物的遺體檢走。

房屋署回應稱，正調查有關公屋單位飼養寵物個案，一旦屬實將執法。房署稱，公屋租戶與房委會簽訂的租約列明，未經業主同意不得飼養任何動物、鳥類及禽畜，絕育貓及其他小型家居寵物除外。狗方面，除導盲犬及因精神需要而飼養的伴侶犬外，一律不准飼養。任何租戶如無許可養狗會扣分，兩年內扣滿16分將終止租約。