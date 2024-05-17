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港聞

港聞二

私院一季4宗開錯藥 手術工具遺幼童體內

【明報專訊】衛生署今年首季接獲6宗涉及錯誤處方藥物的重要風險事件呈報，4宗由私家醫院呈報，2宗由日間醫療中心呈報，屬衛生署自去年9月起要求日間醫療中心呈報重要風險事件後的首次公布。署方亦接獲私院通報2宗醫療風險警示事件，包括有一名在私院接受腺樣體切除術的兩歲男病人，術後手術吸管的吸引頭遺留體內，其後排出，病人情况穩定。

衛生署回覆本報稱已提醒所有私院和日間醫療中心定期檢視有關藥物安全的政策和程序，確保員工熟悉及緊守。被問到上述事件呈報時間及有否延遲呈報，該署沒正面回應，稱收到呈報後已即時跟進，要求私營醫療機構4周內提交調查報告，機構已採取改善措施。該署又稱，已因應調查報告結果，向涉及違規行為的機構發出要求通知，指其未有遵守實務守則要求。

涉浸會聖保祿明德

由私院呈報的4宗涉及錯誤處方藥物的重要風險事件，均涉住院病人，有2宗由浸會醫院呈報。該院回覆稱一宗涉及今年1月16日入院接受復康治療的76歲女病人，由於派發血壓藥時誤用另一病人的血壓讀數，導致她錯誤接受本應暫停服用的抗高血壓藥物，其後曾出現低血壓，接受治療後回復正常。

浸會醫院另一事件涉及病人接受錯誤劑量的抗心絞痛藥物。該院稱事主為去年11月22日因急性呼吸系統疾病入院的82歲男病人，事發原因是藥物派發程序失誤，病人其後血壓稍微下降，接受治療後血壓回復正常。

第三宗涉及聖保祿醫院84歲女病人被注射錯誤劑量的鴉片類止痛藥物，該院回覆稱病人今年3月11日因雙腳壞疽入院，主診醫生處方分量很低的止痛藥物，但其字迹潦草，醫院職員誤讀為一般標準分量，醫生發現錯誤後已為病人注射中和藥物，惟病人因壞疽情况未有改善，於3月20日離世。院方指已就事件檢討及加強員工培訓。

第四宗涉及75歲女病人在手術期間被錯誤注射肌肉鬆弛劑。明德國際醫院回覆稱病人接受椎板切除手術期間被錯誤注射藥物，麻醉科醫生立即採取行動，手術完成，病人情况良好，該院已在24小時內通報衛生署。

首呈報 日間中心兩宗開錯藥

衛生署去年9月宣布定期公布日間醫療中心呈報的重要風險事件，昨為首次公布兩宗錯誤處方藥物事件。衛生署稱一宗涉及79歲女病人獲錯誤配發促血小板生成素受體激動劑，另一宗涉及向77歲女病人注射化療藥物時輸液速度出錯，兩人俱情况穩定。

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