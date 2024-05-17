母乳庫明年首季開 供早產重病嬰 設網站募捐 目標年惠至少450嬰

位於香港兒童醫院的母乳庫今年第四季將竣工並投入前期試行營運，開始招募合資格捐贈者，明年首季開始收集和分配母乳，預計明年可供應至全港9間設有NICU的公院，早產和重病嬰經醫生評估後可獲編配。

限捐至產後1年 上門收容器

醫管局將設網站招募捐贈者，經問卷、護士電話諮詢和驗血篩選合適媽媽，條件包括無吸煙、無愛滋病和乙型肝炎等傳染病，並有充足母乳餵哺給自身嬰兒。媽媽一般於產後4至6周開始奶量充足，屆時便可捐贈，而嬰兒1歲後會愈來愈多進食固體食物，媽媽身體會調節母乳營養，故規定媽媽只可捐贈母乳至產後1年。

捐贈者會獲發容器儲存母乳，由母乳庫派員上門收集，運送過程符合衛生和溫度標準，其後需消毒、種菌檢測和冷凍保存，解凍後再檢驗細菌。各程序有獨立標籤確保無誤，捐贈者亦有編號供需要時追蹤。每包母乳將按世界衛生組織標準，最多儲存6個月。

醫管局分別於去年11月及今年3月做問卷調查，在8間有產科的公院共訪問約1200名孕婦，發現約25%聽過母乳庫概念，當中逾七成支持母乳捐贈。

香港兒童醫院行政總監李子良稱，未滿32周、1.5公斤以下或患有先天性心臟病等嬰兒，經醫生評估和家長同意後可獲編配母乳；按2018至2022年數據估算，醫管局每年有約450至600名早產嬰。

醫生：助增免疫力 患病風險大減

目前早產嬰的媽媽如無足夠母乳，會獲處方特別配方奶粉。九龍中醫院聯網顧問護師（母乳餵哺）黃思琦稱，母乳可增強嬰兒免疫力，減低患敏感症等風險。梁永昌稱壞死性結腸炎是早產嬰的頭號大病，飲母乳可大減風險，亦可減低遲發性敗血病和慢性肺病等併發症風險。