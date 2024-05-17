9號波露天段港鐵 盡量駛至終站或連接商場站

政務司長陳國基稱，相關安排可避免市民在細車站等候，為滯留乘客提供安全而較舒適的空間，當安全或風球除下才啓程回家或到原來目的地。運輸及物流局長林世雄稱，安排有助港鐵發放更具針對的信息及實施應變措施，運輸署亦會運作「緊急事故交通協調中心」處理應變工作。

港鐵亦將加強車站防護設備，並在42個有較高水浸風險出入口制定額外預防措施。港鐵亦正進行3年一度「極端天氣與氣候變化對港鐵鐵路處所的影響的研究」，加強保護措施。

機場按天氣預測考慮重新編排航班

另外，因應極端天氣情况，機管局及民航處日後會按天氣預測啟動機制，包括考慮需否重新編排往來本港航班。機管局亦會在機場快線月台和1號客運大樓間位置，設置臨時等候區供滯留旅客使用，並提供座椅、移動充電站等設備，以及增強Wi-Fi連接等；另會向旅客發放天氣及路面交通的消息，在天氣穩定後盡快安排各類交通疏導旅客離開機場。林世雄稱，在任何天氣下維持機場運作是國際民用航空組織的要求，機管局已設立機制應對各種情况，同時會與相關部門單位協調，將機場運作影響減至最低。