惡劣天氣追風不聽勸 「果斷執法」 舉例違沙灘禁令可囚14天 勿累拯救人員

應對極端天氣4策略 陳國基：風季前充分部署

政府昨公布強化應對極端天氣的四大策略及措施（見表）。政務司長陳國基稱，要確保颱風季節來臨前充分部署，應對極端天氣或帶來的嚴重威脅。過往不時有人在颱風下追風逐浪，他認為市民不應以身犯險，當局執法時會情理兼備，「看看該人是不知情或是有意去做」，若屢勸不改會執法，期望起阻嚇作用；另會加強宣傳教育，包括製作短片和加強泳灘廣播。卓孝業補充，本港有數個衝浪熱點，去年颱風小犬及蘇拉襲港期間曾派員勸喻人們離開，但有些人屢勸不改。他稱，截至去年9月，過去3年當局曾出動35次山嶺或水面救援，全部均在惡劣天氣警告下，反映相關者並非不知情。

減水浸損害 改善水渠增監測裝置試AI系統

發展局長甯漢豪稱，全球城市均不會以消滅所有水浸為政策目標，由於極端天氣很多屬不能預測，若城市傾全力投放資源完成基建，並非最有效和具成本效益的方法。她稱將水浸損害及去水時間減到最小才是重要，需在基建和非基建數方面跟進，包括提升舊有設計渠管標準、調動資源做預備和應對工作。局方稱，極端天氣下會啟動緊急應變系統，工務部門承建商數目由去年43個增至66個，可調動約1300人。

渠務署已完成約120項地區小型改善工程，包括改善進水口及加建路邊集水溝和排水渠。署方正進行11項大型雨水排放系統改善工程，包括興建雨水渠和地下蓄洪池，料今年至2030年期間分批完成；本月擬申請包括黃大仙及東區等另7項相關工程撥款。署方亦增設監測洪水風險的遠程防洪裝置至320個，擬今年內於元朗及尖沙嘴試行以人工智能系統，實時分析街道水浸。

本港有6萬多個人造斜坡，發展局辨識了約500個設通道的人造斜坡，已完成過半巡查，當中約5%、即10多個斜坡需簡單維修，餘下巡查預計本月底完成。局方稱，相關部門正為約100萬棵位處人流和車流較高地區的樹木做風險評估，預計風季前完成跟進。

另外，路政署將於今年7月或之前完成於16條行人隧道安裝水浸警告系統，並完成研究重要道路基礎設施的抵禦水浸能力，制訂應對措施，預計今年第三季展開設計，工程料於明年初起陸續分階段開展。

改通知機制 深圳考慮是否排洪即知會港

去年世紀暴雨當晚多區水浸，深圳水庫翌日凌晨零時起排洪。政府當時稱，警方於排洪前45分鐘接獲深圳通知，其後在排洪前16分鐘發稿公布，被指太遲通知本港市民。被問到日後有否「盡早通知」的客觀指標，卓孝業稱過往機制下深圳會預早3小時通知本港排洪決定，情况「未必理想」，去年底曾與深圳討論如何改善。他稱日後在特殊或緊急情况，深圳在考慮是否排洪已會通知本港，兩地水務技術人員會聯繫，直至深圳決定排洪，就開始運作機制，相信「（應對）時間一定會比現時為長」。

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