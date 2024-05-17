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【Emily】立會傾社工局修例 狄志遠全程「靜坐」 點解唔表態？ 唔答記者唔覆查詢

【明報專訊】立法會福利事務委員會噚日加開特別會議，討論修例改組社工註冊局，會上多個議員表態支持修例並輪流發言。一向踴躍發言嘅社福界議員狄志遠噚日雖然有份開會，坐足全程但就無出聲，就連會後有記者追問點解唔表態，佢都無正面回應。由行會通過修例至噚日，阿狄暫時無回應過修例。Emily噚日致電同透過短訊查詢，佢亦無答覆。

多個議員表態支持修例

噚日會議歷時約一個鐘，首輪有林素蔚、田北辰、管浩鳴等6個議員要求發言，第二輪就得林素蔚再發問，狄志遠全程無發言。委員會主席管浩鳴最後問在場議員同唔同意政府嘅立法建議，無人反對或棄權。

本身係社工嘅林素蔚話支持修例，認同社工註冊局要運用好公權力。勞福局長孫玉菡話希望盡早完成修例，重新建立同維護社工專業，相信大部分社工係專業、全心全意服務市民。

修例草案建議設立新機制，賦權社工註冊局迅速註銷被裁定干犯特定嚴重罪行者嘅社工註冊，田北辰就關注當中過程需時幾耐。孫玉菡話相信註冊局會嚴格按照法例要求，盡快去做。

管浩鳴就問當局未來有冇機制提供內部指引畀社工註冊局，同埋會唔會考慮由特首委任註冊局主席。孫玉菡話隨住註冊局組成變得更多元化，會畀業界自主處理問題，至於主席一職就繼續由委員互選產生。

相關字詞﹕狄志遠 社工註冊條例 社工註冊局

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