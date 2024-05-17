潮行GBA：廣東科學中心 世界最大科技館 遊戲影院角色扮演 玩足一日帶走知識

明報記者 區慧盈

廣東科學中心於2008年9月開放，佔地約45萬平方米，12個主題展館包括「感知與思維」、「實驗與發現」、「創新空間」等。上述展館有各式各樣的互動項目，如「虛擬人體漫遊」，參觀者可透過3D技術漫遊人體世界，了解人體結構；模擬駕駛可讓孩童登上真實的汽車，感受駕駛樂趣；「陀螺轉椅」則透過轉動陀螺，講述動量守恆定律。

值得留意的是，各互動項目的開放時間不一，亦限制人數，有意體驗者可根據時間表排隊。每逢節假日，科學中心會推出不同活動，如剛過去的五一有「科普遊園匯」、「科學有π」等，訪客可透過微信公眾號「廣東科學中心」了解最新資訊。

幼童模擬建築購物 探索技術

幼童可到訪「兒童天地」，內設「我的家與居住小區」及「我的城市」等展區，包含超市、社區，以及建築地盤、交通學校等主題場景，讓孩童模擬在超市購物及建築工人工作，既可體驗身邊事物，又能探索當中的科學或技術。

此外，科學中心按親子家庭、青少年、成人及長者需要，分別推薦參觀路線。5座科技影院則有不同的科普電影，如《看不見的宇宙》、《狂野北澳洲》等，讓觀眾了解科學及大自然知識。

李小姐特地帶同讀小四的女兒前來，她說家住海珠區，離科學中心較近，故有空便帶女兒參觀。她說，因應科技及創科等議題是未來趨勢，有意讓女兒從小接觸有關知識；又認為科學中心內容非常廣泛，部分展館如「低碳&新能源汽車」科普體驗館的互動活動較多，可吸引小孩。

同樣是「廿四孝」家長的郭生帶同分別10歲及7歲兒子到訪，期望兒子感受「科學的感覺」，並從小培養對科學的認知。不過，他說部分展館涉獵較複雜議題，如基因及物理，兒子年幼難以理解，較適合年紀稍大的訪客。

廣東科學中心

地點：廣州番禺區廣州大學城科普路168號

交通：乘廣州地鐵4號線至大學城北站，再轉801或383路巴士

開放時間：周二至周五09:30至16:30，節假日09:30至17:00，15:30後停止售票，周一閉館

票價：全票60元（人民幣，下同）；兒童、學生、滿60歲長者或傷殘人士半價，另設親子及家庭套票等，科普電影額外收費20至40元不等