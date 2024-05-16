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活在灣區

港聞二

活在灣區：北上消費雙幣卡最高享逾10%現金回贈

【明報專訊】港人北上消費成風，愈來愈多本港信用卡提供北上消費優惠，惟部分提供優惠的信用卡於內地交易或涉匯價。相較之下，不涉匯率及境外簽帳手續費，兼享較高現金回贈的雙幣信用卡，所提供的限時推廣優惠較為吸引，計及優惠後個別雙幣卡提供現金回贈可逾10%，但要留意獲取相關優惠的條款。

明報記者 劉敬華

最近本港信用卡為迎合港人北上消費的習慣，相繼推出北上簽帳優惠。以「AEON銀聯卡——中國內地及澳門簽帳獎賞」為例，即日起至今年6月底止，以AEON銀聯信用卡或苗圃行動銀聯信用卡於內地或澳門簽帳，可獲10倍積分獎賞，相等於4%現金回贈，期內以AEON Card Premium UnionPay於內地或澳門簽帳，更可獲20倍積分獎賞，相等於8%現金回贈。儘管以AEON銀聯卡於內地或澳門簽帳，可免外幣簽帳手續費，且上述推廣優惠不設最低簽帳額要求，符合獲得此推廣優惠的內地或澳門簽帳包括透過實體卡、「AEON香港」手機App的銀聯QR Pay功能，或雲閃付之二維碼付款，但不包括WeChat Pay HK簽帳，還要留意AEON銀聯信用卡在內地簽帳是以港元結算，或涉匯率差價。

以人幣結算 無匯率差價問題

雖然近年人民幣匯價相對穩定，內地簽帳以港元結算的匯率差價不會太大，但若選擇以既提供短期內地簽帳優惠，兼可長期提供較高現金回贈，且以人民幣結算的雙幣信用卡，由於簽帳不涉匯價及外幣簽帳手續費，所提供的優惠自然更加吸引。以匯豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡為例，持卡人將該卡的「最紅自主獎賞」消費簽帳類別分配到賞世界，便可獲高達2.4%「獎賞錢」回贈，加上憑卡於內地或澳門透過二維碼及/或流動電話付款可獲額外2%「獎賞錢」回贈，即合共可獲4.4%「獎賞錢」回贈，若再加上匯豐信用卡近期推出的「最紅簽帳獎賞——中國內地及澳門」優惠，「獎賞錢」回贈可望提升至7.4%，因該優惠為由即日起至今年8月底止的推廣期內，憑合資格的匯豐信用卡於內地及澳門累積簽帳滿3000港元或以上，便可獲額外3%「獎賞錢」回贈。

中銀卡部分優惠可疊加

中銀信用卡提供的「玩轉大灣區——狂賞派北上Go！」一系列內地簽帳優惠，部分優惠可以疊加。例如當中的「深圳Go！商戶優惠」或「北上Go！商戶優惠」均可疊加「20X狂賞派」簽帳優惠。假設以中銀雙幣鑽石卡「大灣區一卡通」綁定BoC Pay於內地簽帳，選用「深圳Go！商戶優惠」於深圳萬象城、金光華廣場、萬象天地、萬象前海、深圳灣萬象城、太陽百貨、KK MALL、KK TIME、KK ONE、沙井京基百納廣場及南山京基百納廣場等11個深圳大型商場內的指定門店簽帳，消費滿1000元人民幣，可立減100元人民幣，扣除100元人民幣後的簽帳淨額更可疊加「20X狂賞派」優惠，若簽帳日為本港公眾假期或星期日（即紅日）「20X狂賞派」中的「海外簽帳狂賞」的簽帳積分優惠可達20倍，即相等於8%現金回贈，計及中銀雙幣鑽石卡「大灣區一卡通」可提供的4%現金回贈，合計現金回贈可高達12%。

留意條款始能享盡優惠

優惠雖吸引，但也要留意優惠條款，以確保於內地的消費簽帳屬優惠條款內的合資格簽帳。再以上述的匯豐信用卡「最紅簽帳獎賞——中國內地及澳門」優惠為例，其中一個獲得優惠條款為持卡人須於推廣期內在匯豐Reward+應用程式登記該優惠，還要留意該優惠的最高額外回贈為200元「獎賞錢」，透過合資格信用卡之人民幣戶口做人民幣簽帳的金額，於該優惠中會以每1元人民幣當作1港元計算。又如中銀信用卡的「20X狂賞派」優惠同樣要求持卡人於截至今年6月底止的登記期內，先行透過BoC Pay流動應用程式、中銀香港流動應用程式或「中銀香港信用卡」微信官號成功登記優惠，還要留意若要如上述例子疊加「深圳Go！商戶優惠」、「20X狂賞派」及中銀雙幣鑽石卡「大灣區一卡通」的4%現金回贈優惠，合資格簽帳須為以中銀雙幣鑽石卡「大灣區一卡通」綁定BoC Pay於內地指定門店之消費簽帳。

[活在灣區]

相關字詞﹕大灣區GBA專題 北上信用卡消費優惠

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