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新電巴製造商：為港度身訂做 可用18年

【明報專訊】九巴新款雙層電巴「ADL Enviro500EV」上周六（11日）投入服務，巴士由英國製造商亞歷山大丹尼士製造，九巴共購入10部，其中一部行走112號過海線，九巴透露另外兩部同款電巴亦已獲運輸署發牌，稍後會投入服務，同駛112號線。亞歷山大丹尼士（亞太）董事總經理Andy Boulton表示，該款電巴可用18年，達到本港專營巴士車齡上限，其間只需更換一次電池，惟車價較柴油巴士貴約60%；不過他預期電池成本未來會下調，故車廠目前只生產電巴，未計劃製造其他新能源車輛，例如成本較電巴貴的氫能巴士。

電池壽命9年 載客量無異柴油巴

Andy Boulton受訪時表示，新款雙層電巴的電池設「電池管理系統」，能有效管理電池溫度及監察電池狀態，可延長電池壽命至9年；車款採用三軸設計，亦是該型號首部因應本港巴士運作需要而度身訂做的雙層電巴，研發過程希望做到「載客而不是運載電池」，電池位置經特別編排，放置於車底及車尾，不但使車內佈局與一般柴油巴士無異，全車載客量亦得以增至122，看齊柴油巴，是全港新能源巴士之最。

新能源汽車競爭激烈，Andy Boulton說，丹尼士車廠曾在英國試驗氫能巴士，後未有繼續生產，因認為氫能巴士效能轉化只有20%至30%，加上要儲存氫氣及興建管道輸氣等，令成本較電巴高，故車廠目前主要生產電巴。他稱隨着電池科技進步，電巴成本有望下調，而且電能有助減排，可改善本港路邊空氣質素，看好電巴前景。

九巴目前共有82部電動巴士，當中52部為雙層，30部為單層；由丹尼士車廠生產的電巴，載客量較九巴去年引入的比亞迪雙層電巴多7人。九巴首部雙層電巴為比亞迪生產，去年7月起服務。

相關字詞﹕九巴雙層電動巴士

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