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後巷路陷牆塌 地盤停工 食水管破損 影響長沙灣13廈

【明報專訊】長沙灣毗鄰地盤的一幢唐樓後巷早前路陷，昨日再有圍牆倒塌，幸無人受傷，相信事件與地盤工程有關，附近13座樓宇食水供應受影響。屋宇署稱因應最新情况，已即時指示地盤負責人停止所有工程，負責項目的註冊建築專業人士須提交地盤工程資料、調查報告及補救方案，供署方考慮，以確保工程不會對周邊地方造成不良影響。

地盤運作兩年 上周六地陷

警方昨早9時許接報，順寧道316至318號一幢5層高唐樓後巷有圍牆倒塌。現場所見，鐵皮、石柱等雜物疑與倒塌圍牆一併跌落，圍牆下方出現路陷，露出多段破損喉管。消防接報到場，出動災難應變救援隊爬入路陷位置，以生命探測器探測，路政署、屋宇署及水務署等部門到場了解。大廈法團主席何太表示，該處地盤運作約兩年，上周六發現地陷，影響食水供應。

前日視察 屋署促地盤交資料

屋宇署回覆本報查詢稱，接獲塌牆事故後隨即派員到場，發現上址有兩道分別約2米高、1.5米闊和1.8米高、1.5米闊的圍牆倒塌，接近該等圍牆、面積約2.5米乘6米的後巷及該大廈部分後院地面亦有下陷。由於毗鄰該唐樓、位於順寧道320號一個地盤正做挖掘及側向承托工程，署方曾就地盤可能出現水土流失事宜，前日（14日）聯同有關項目的註冊建築專業人士及註冊承建商代表視察及開會，並要求他們提交工程資料及所擬補救措施。署方會繼續與受影響大廈業主跟進，該廈整體樓宇結構無明顯危險，涉事圍牆及路面需維修，受影響地方須繼續圍封。

路政署表示，前日接獲該大廈緊貼建築地盤的一段後巷路陷，遂派員視察，發現該處路面輕微下陷，已即時圍封受影響範圍。昨早署方再接獲上址有牆倒塌，其後發現後巷出現深約2.5米路陷，該處有水土流失，地下供水及排水設施受損。

水務署稱該處食水管嚴重破損，但恐怕修復時會再因路陷影響引致水管進一步破裂；署方已提供4個臨時水箱及兩支街喉，為受影響的13座樓宇居民提供臨時食水，經食水系統供水調道，當中10座供應已陸續恢復。

雨渠同損 渠署：影響可控

渠務署稱經初步觀察，該處約1.8米深、直徑300毫米的雨水渠破損，由於該渠並非主要渠道，初步評估事件對相關範圍的雨水排水系統影響可控，正聯同相關部門緊急維修。

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