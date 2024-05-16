青協：現職場精神困擾 逾半青年不傾訴

調查亦發現，青年主要壓力源於財務（36.4%）、個人發展及前途（35.6%），以及工作（29.6%）。青年創研庫建議延長大專院校輔導服務至畢業後半年，並擴展職業跟進服務至涵蓋情緒健康評估，向有需要青年提供3次免費心理輔導服務。

倡院校輔導延畢業後半年

調查於今年2至3月實地訪問604名18至29歲在職或待業青年，以及22名在職場上感到不同程度壓力的青年個案，受訪者平均工作年期為2.6年。調查顯示逾三成受訪青年認為在7個範疇感壓力，包括規劃個人前途（36%）、處理職場人際關係（34.8%），以及應付工作要求（34.6%）等。另外，有半數受訪者認為職場對患有情緒病員工的接納程度低。該會民生組成員徐嘉熹指出，受訪青年面對全新工作環境和職場文化，部分人曾出現焦慮、失眠及「情緒性進食」等情况。

該會民生組副召集人郭達生表示，青年初踏職場需約2至6個月適應期，若學校持續跟進，青年則毋須重新在外尋求服務。

他建議延長大專院校輔導服務半年，費用可因應學生負擔能力而定，又建議院校除追蹤畢業生就業情况，亦可跟進情緒狀况。

青協青年研究中心項目主任趙凱澄說，政府可考慮推出「青年心理健康服務券」先導計劃，讓18至29歲青年免費尋求私營的心理輔導服務。