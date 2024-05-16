筲箕灣譚公誕舞龍 食肆稱生意升兩成

昨日天晴炎熱，巡遊隊伍合共過千人昨早8時半起出發，途經東大街、東喜道、譚公廟道，最後至東區文化廣場。除醒獅和舞金龍外，還有飄色表演。巡遊隊伍在寺廟門口停駐，敲鑼打鼓，不少舞龍隊伍將金龍舞到圍觀人群上方，讓市民觸摸金龍，齊沾好運。另有大批市民入譚公廟上香祈福。

最後一隊舞龍隊伍成員皆年逾半百，且多為女性，領隊區女士說，隊伍農曆新年成立，因今年是龍年，所以農曆新年時組建一支舞龍隊，今次花了一個月時間準備巡遊，笑言今年譚公誕難得好天氣，「可能因為有我們參加」。筲箕灣居民陳小姐和媽媽昨上午喝茶後來看巡遊及拜譚公，她說佛誕「觀龍」是傳統習俗，期望多舉辦類似大型活動，吸引市民出街及留港消費。

東大街一間賣手打魚蛋粉麵的食肆負責人鄭小姐表示，昨日人流顯著增多，且遊客佔兩至三成，包括內地和外國遊客。東大街為民生區，平時遊客較少，昨生意額亦升兩成，但不如周末和其他公眾假期，而巡遊下午結束，且翌日（今日）市民「要返工返學」，昨傍晚人流已大幅減少。

指生意仍不及周末

上海遊客付小姐和姚先生昨到東大街吃美食，所到食肆多為小紅書和朋友推薦，不知道舞獅舞龍巡遊，若事前知道有興趣觀賞；又說現時港元匯率貴，不會在港購物。