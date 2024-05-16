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港聞

港聞二

信眾碼頭放生 海鮮檔趕記者

【明報專訊】每逢佛誕，不少人會放生祈福。北角碼頭昨晨陸續有信眾在碼頭放生魚、蜆、蝦。有海鮮檔稱不少人購買八爪魚、墨魚等海鮮放生，有人花費近4000元，至中午時八爪魚已售罄。另有數名海鮮檔職員不滿記者在場採訪，推搡記者並斥「唱衰我哋，阻住我哋做生意」，又着渡輪碼頭職員以「在碼頭進行訪問須事前申請」為由驅趕記者。

有花4000元 鳥盤旋候食

北角碼頭設有放生滑梯，滑梯口旁的空地有枱擺放觀音像和果盤，有海鮮檔職員協助信眾放生，不少人在放生前會拜神、念經。記者於昨上午10時至下午2時觀察，下午1時起人流漸增，一度有6至7人在碼頭排隊等候放生。放生滑梯附近有雀鳥盤旋候食，有魚甫滑下便被叼走。

信眾放生後大多匆匆離開，一名不願具名的信眾稱花費數百元買魚放生，為祈福、求身體健康，又說「香港𠵱家好敏感」不願多講；另一信眾強調「每個人都有宗教信仰」，被問是否擔心放生的魚是淡水魚時，反問：「魚不嬲都生活喺大海㗎啦，唔通池塘咩？」

問及淡水魚 信眾：大海生活

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研到場派宣傳單張，籲市民不要放生，指「放生等於放死」，又說在裝有放生海鮮的水箱內發現人工繁殖的「沙巴龍躉」，提醒此類生物本非自然產生，放生後會破壞本港海洋生態。黃續稱，今年人流與往年相若，未來會加強學校、院舍等社區實體宣傳；又預計昨日「數以千計、甚至萬計」的動物被放生，提醒隨意放生動物會破壞本地基因庫，影響海洋生態。

漁護署稱，昨派員巡查大埔碗窰、上水梧桐河、西貢公眾碼頭及西灣河渡輪碼頭等常見放生地點，無發現任何涉嫌因放生引致殘酷對待動物的情况，提醒若不當地放生動物，包括放置於不合適環境，或影響動物存活，籲市民放生前謹慎思量。黃朗研指出，即使放生活動導致動物死亡，亦難準確追溯放生者，較難透過現有條例檢控，建議禁止放生納入法例。

相關字詞﹕漁護署 動物權益 北角碼頭 放生 佛誕

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