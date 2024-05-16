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有曾犯罪仍續牌 伍銳明：或已改過 孫玉菡批社工局不顧公益 「單聲道」盼變「多聲道」

【明報專訊】政府日前提出修例改革社工註冊局，其中勞福局長孫玉菡批評社工註冊局曾在很多成員表示擔憂下，仍批准曾干犯藏毒、販毒或盜竊等罪行的社工續牌。社工註冊局主席伍銳明昨強調，註冊局會逐宗個案考慮和檢視，縱然部分人有案底，但可能已改過，舉例十大傑出青年也有人曾藏毒，反問是否不能給他們改過自身的機會，「人誰無過？」

伍舉例有傑青曾藏毒

稱續牌逐個案考慮

孫玉菡昨在港台節目《千禧年代》表示，五大改革是針對社工註冊局的短板和不足，批評註冊局的決定無顧公眾利益，損害社工專業和公信力。他又重申，即使委任成員增加，社工仍佔註冊局成員多數。

孫：改制後社工仍佔多數

被問為何不增加民選成員，孫玉菡說關鍵是均衡參與和多元，強調註冊局除了面對社工，也面對大眾，而業界選舉不應是唯一途徑，可以有其他途徑引入有名望的社工教授等。他形容註冊局現時是「單聲道」，「希望做到多聲道效果」。伍銳明在同一節目表示，同意可改善註冊局組成，但看不到新方案有利於社工專業發展和大眾，並強調政府應就改組充分諮詢業界。

對於孫玉菡指註冊局曾批准干犯藏毒、盜竊、藐視法庭罪行的社工續牌，伍銳明強調註冊局會因應申請個案逐宗考慮，縱然部分人有案底，可能年輕時曾犯事，但經過多年工作訓練後有所反思和改變，可能已改過，舉例說，即使十大傑出青年都有人曾藏毒，反問社會是否不能給他們改過自身的機會。

伍銳明沒正面回應是否曾有社工干犯暴動罪仍獲續牌，強調註冊局會逐宗檢視，考慮不同因素，包括了解社工有否足夠改善、能否成為稱職社工。他提到最近曾處理有干犯某些罪行的社工續牌個案，註冊局也一致同意批准續牌。

有否社工涉暴動 伍：看不同因素

伍銳明在商台《在晴朗的一天出發》重申註冊局會獨立考慮曾干犯嚴重罪行者的申請，亦會考慮推薦信和品格證明，並接見他們。他說印象中有嚴重案底者獲批做社工的，在現屆任期內「只是很少數」。

相關字詞﹕伍銳明 勞福局 孫玉菡 社工 社工註冊局

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