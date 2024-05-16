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港聞二

「國家掌上明珠」 夏寶龍籲澳擦亮國際名片

【明報專訊】港澳辦主任夏寶龍昨繼續澳門考察行程，到訪澳門婦女聯合總會期間提及當地應鼓勵青年生育，同時做好託兒、長者服務等配套。夏寶龍前日會見澳門工商界，稱澳門是國家的「掌上明珠」，「澳門有求，祖國必應，祖國永遠是澳門的堅強後盾」，冀工商界將澳門國際大都市的「金名片」擦得更亮，預告惠澳措施陸續有來。

夏寶龍今年2月訪港，據悉與立法會議員會面期間，亦提到中央一直支持香港發展，是國家的「掌上明珠」。

鼓勵生育做好託兒

預告惠澳措施續來

訪澳行程踏入第三日，夏寶龍昨走訪多個基層社團，其中下午到澳門婦聯參觀社區服務設施。婦聯永遠會長賀定一表示，夏寶龍期望婦聯鼓勵生育，同時做好支援配套，包括託兒和長者服務，減少青年生育的後顧之憂。夏寶龍亦到訪澳門工聯總會，理事長李從正稱夏寶龍主要關注會員發展、當地基層社會管理等議題。

夏寶龍前日到訪澳門中華總商會，港澳辦發稿引述他會見商界時，形容澳門是國家的「掌上明珠」，提到中央先後增加10個內地城市赴港澳「個人遊」，預告更多惠澳措施陸續有來。

夏寶龍寄語商界全力支持澳門特首及政府依法施政，將澳門國際大都市「金名片」擦得更亮，包括加快推動落實經濟適度多元發展，主動對接粵港澳大灣區、支持澳門政府做好橫琴開發。夏寶龍又鼓勵商界協助提升澳門的國際影響力，拓展與歐盟、東南亞國家等聯繫，特別是發展中葡商貿合作服務平台。

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