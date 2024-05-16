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港聞二

質疑化激勵「唔想怯一世」 自閉青年職場破繭

【明報專訊】22歲的自閉症患者Simon，從前性格較心急，未能同時處理多項任務。經過一個多月在酒店餐廳後勤崗位實習，如今學會冷靜處事。回想實習初期，他曾被客人質疑工作能力，令他大受打擊。但他笑言「怯就一世，我唔想怯一世」，反而逼自己工作要更快「上手」，現時更向品酒師學習紅酒知識，期望將來可以成為侍應生，親自向顧客介紹菜單及紅酒。

明報記者 郭曉欣

Simon自今年3月起在香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）意大利餐廳BluHouse實習，擔任執枱、水吧等後勤崗位。他在入職初期經常緊張，表現「生手」，曾被客人指明不欲由他服務，「有一次我在補充用品，旁邊有個客人指着我說『嗰個職員得唔得㗎？都係唔好搵佢』，對我嘅打擊好大」。

他說當時心情大感低落，但未有因此害怕面對客人，「怯就一世，我唔想怯一世」，待負面情緒過去後，即把事件當成激勵，逼自己更快「上手」。

學會冷靜處事 工作感滿足

在餐廳工作至今逾一個月，Simon說不但了解到餐廳運作，也學到管理情緒。他說以前容易心急，當有多於一件事需要完成時，經常愈做愈亂；但經歷餐廳繁重工作後，令他學會冷靜，會先把事情記下，再有序完成。談到喜歡餐飲業的原因，他說工作能帶來單純的滿足感，「即使看不到他（客人）吃，也想像到他面對美食的開心」。

任餐廳後勤 學品酒盼當侍應

Simon已走遍多個後勤崗位，希望未來可以體驗侍應工作，近日亦正向餐廳的品酒師請教，學習分辨紅酒口味及餐點配搭等，希望有機會親自向顧客介紹。

另一名自閉症學員Jacky負責「Pizza位」，包括協助切薄餅和麵包。他說初時需學習很多新事物，大感吃力。經上司指點後，他養成抄筆記習慣，記熟工作流程和各款薄餅的意大利名稱。

連同Simon和Jacky，現有6名自閉症學員正於BluHouse實習。餐廳主管Thomas認為他們為餐廳帶來新氣象，「有些同事有時做到『滑咗牙』，但他們（學員）反而會留意到所有細節位」。

同事做到「滑牙」

主管：實習員帶新氣象

Thomas憶述，曾有學員不懂表達自己，連喝水和去廁所也不會提出，但隨着在工作中成長，該學員已常主動提出需求和疑問。香港瑰麗酒店社會公益總監吳家麗提及，有特殊教育需要（SEN）的員工普遍對工作有熱誠，亦較少轉工，有助緩解餐飲業流失率高問題。

實習課程由BluHouse與慈善機構「愛·傳遞」合辦，今年為12名自閉症學員提供為期5個月的餐飲培訓。首6名學員將於本月底畢業，部分更會正式獲聘。

「愛·傳遞」創辦人潘嘉麗表示，酒店餐廳培訓不但給予自閉症患者工作機會，亦可提高社會的接納程度。現時SEN人士多經不同計劃求職，未能持久在招聘市場佔一席位，期望未來可與更多餐廳合作，證明他們的能力。

相關字詞﹕餐廳 特殊教育需要 香港瑰麗酒店 自閉症

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