飄色旺丁財 長洲迫爆商戶顏開 「何太」「張家朗」「悟空」巡遊 往返人次超疫前

昨日本港天色晴朗，不少市民早上在中環碼頭乘渡輪入長洲，一度出現一船滿客要等下一班的情况，警方分別在中環和長洲碼頭附近實施人潮管制。飄色巡遊下午約兩時開始前夕，島上部分道路已擠滿人群、水泄不通。巡遊從北帝廟出發，吸引大批市民圍觀。

白日之下23條成飄色題材

今年飄色巡遊「主角」繼續緊貼時事，近期涉及家庭錢銀轇轕和公屋爭議的「何生何太」成為全城熱話，有小演員扮演「何太」，身穿粉色衣服，穿金戴銀，展現一身珠寶，腳踏一名「小警察」手持用作宣傳提防騙子的吉祥物「提子」。有小朋友扮演環保署職員，身穿黑色背心，下方掛有綠色的指定垃圾袋。有隊伍以電影《白日之下》為題材，「小記者」手持放有院舍「康橋之家」圖片的籠子。

另有飄色以「國安有法」為主題，車上以《基本法》23條相關單張作裝飾，小演員身穿西裝、扣上國旗徽章，戴黑色粗框眼鏡，形似保安局長鄧炳強，下方另一小演員扮演前保安局長、立法會議員葉劉淑儀。其他主題還包括「揚威奧運」，小演員分別扮成劍擊及游泳運動員，車上以奧運五環裝飾。同場不少巡遊隊伍舞麒麟、舞獅，每逢隊伍經過都會掀起一陣歡呼聲，觀眾紛紛舉機拍攝。

包店早上已現人龍 有客買百個

多間平安包店生意大旺，店外排長龍，老字號「康蘭餅店」下午一度有逾百顧客排隊，職員高太形容銷情喜出望外，去年要到下午飄色完結才需排隊光顧，今年早上9時已有人排隊等買包。她稱今年多了不少遊客，加上天清氣朗，故生意增加，而且顧客十分「爽手」，有客人甚至買逾百個平安包。

小食店職員傅先生談起生意時笑逐顏開，指早前本港長期天陰下雨，以為今日天氣會差，豈料天公作美，生意較去年多兩成，菠蘿冰和西瓜冰熱賣，有不少操普通話或外語的客人光顧。售賣平安包紀念品的李女士指前幾天市况較靜，原以為今日銷情很差，最終生意不俗，按年升一成。

南區居民黎太說，上次參與太平清醮已是十多年前，今年特意登島趁熱鬧。她認為在假期效應下，人流較當年多，但自己對有些飄色角色不太了解，只認得經典角色。市民羅先生自言「70歲人第一次嚟」，退休後時間多了，排兩小時買兩盒平安包，對於飄色的觀音、鐵扇公主等角色印象深刻。

新渡輪指出，昨早8時至晚上8時來往中環及長洲的客量約5.13萬人次，繁忙時間每小時安排6班由長洲開出的班次。對比去年截至晚上8時錄得4.33萬人次往返兩地，今年增加18.5%，而2019年長洲太平清醮錄約5萬人次往返長洲中環，今年人次亦較當年多2.6%。

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