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港聞

港聞二

筆架山死者任保安 邨民讚盡責、妻憶好丈夫

【明報專訊】62歲男子潘松龍（圖）周日下午向家人稱前往獅子山郊野公園行山餵狗，其後失蹤。警方及消防前日早上於筆架山一斜坡尋獲事主遺體，初步懷疑失足墮坡。潘的妻子昨稱難以接受事件，形容潘是好丈夫，與自己結婚多年從無吵架。死者生前在美孚新邨任職保安，有居民讚揚他生前盡忠職守，關心街坊。

潘與妻子同住竹園邨，單位門外擺放了白蠟燭，地主牌用紅紙遮蓋。潘太昨說，與丈夫育有一對子女，子女已出身。她直言難以接受事件，「有邊個接受到，行行下山就失咗蹤唔見」；警方、民安隊及消防派出多人到場搜索，她衷心感謝各方幫助，暫毋須經濟援助。

潘太形容對方是好丈夫，除了沒有不良嗜好，多年來夫妻恩愛，「幾廿年都冇嗌過一句交」，對她照顧有加，「朝早佢要返工，起身就買餸煮飯畀我食」，多年日日如是。她稱丈夫身型瘦削，生前僅膽固醇高、無大病，任職保安員多年，生前於美孚工作，放假不時行山餵狗，持續逾十年，「佢同啲狗四周圍行」。

致電無聽知不妙 遺體兩犬守候

潘太憶述，丈夫周日中午1時許上山，惟至約4時見天色陰暗，似要下雨，遂致電着他下山，惟其後仍未見他歸家，「我一路打電話，但電話響咗冇人聽」，心知不妙，因「佢從來唔會唔聽電話」、「佢逢出門口就叉滿電」，之後晚上7時許報案，子女曾上網尋求行山人士幫手。她說，丈夫被發現時有狗於他身邊徘徊，「話有兩隻狗，有一隻喺身邊守住佢，另一隻黑仔（黑色狗）喺度行嚟行去，佢有靈性，想搵人（幫手）」。

據悉，死者生前在美孚新邨任職保安，有居民透過社交平台留言悼念，望事主「安息」及「一路好走」，有居民讚揚事主生前盡忠職守，關心街坊。

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