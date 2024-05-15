明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

同志住屋遺產平權案 終院拒政府押後

【明報專訊】現行公屋和居屋計劃不承認海外結婚的同性伴侶，遺產繼承法例亦不承認同性婚姻。先後有男同志入稟司法覆核，高院原訟庭和上訴庭在3宗案件裁定男同志勝訴，政府獲批上訴至終院。3案聆訊排期至今年10月初，政府要求押後以遷就英國御用大律師彭力克（David Pannick）檔期。終院昨頒判辭稱，除非理由強而有力，否則不會重新排期，駁回押後申請。

政府稱英狀忙於另案

終院：可改聘

同志公屋案申請人為Nick Infinger；居屋案和遺產繼承權案，申請人則為代表已故申請人吳翰林的李亦豪（吳的丈夫）。終院判辭表示，房委會和律政司一方獲批終極上訴許可後，司法常務官排期今年10月初處理3案聆訊。及後房委會和律政司去信法庭，表示擬委聘彭力克擔任法律團隊的首席大律師，惟彭力克今年9至11月忙於處理另案，政府希望重新排期。

男同志一方反對押後，稱他們已獲法援資助聘用英國御用大律師Timothy Otty出庭，押後聆訊並不公平，特別是Nick Infinger因官司拖延無法入住公屋，延遲時間比輪候公屋的平均時間更長。

常任法官林文瀚表示，大律師未能出庭一般不是重新排期審訊的理由。林官認同政府一方所指，彭力克是本港公共法和人權案件專家，處理不少重大憲法訴訟，不過同時強調政府仍可接觸其他海外大律師，做法非不切實際，而彭力克不是唯一參與本港大案的海外大律師，法庭不信納政府改聘另一首席大律師會構成重大不公。

林官最終拒絕重新排期，公屋案和居屋案將於今年10月4日合併開庭審理，遺產繼承權案則於10月7日或8日審理。

【案件編號：CACV81、558/20 & 362/21】

上 / 下一篇新聞

英控經貿辦職員 專家：僅履職享豁免 外交名單經貿辦8人在列 袁松彪無份
英控經貿辦職員 專家：僅履職享豁免 外交名單經貿辦8人在列 袁松彪無份
與袁松彪同影畢業相 李家超：對其印象僅限此照
與袁松彪同影畢業相 李家超：對其印象僅限此照
英召見提「間諜活動」 華大使：當場駁回英辯解
英召見提「間諜活動」 華大使：當場駁回英辯解
被指召妓教師遲一日回港 校方調查
被指召妓教師遲一日回港 校方調查
【日月掠影】2019年5月20日：偵查跟進 環聯保安未盡善
【日月掠影】2019年5月20日：偵查跟進 環聯保安未盡善
起表劃一多2元 「三的」加價7·14生效 商會指有落差但可接受 工會憂生意少一成
起表劃一多2元 「三的」加價7·14生效 商會指有落差但可接受 工會憂生意少一成
自由行新8市旅客 旅發局派200元優惠券
自由行新8市旅客 旅發局派200元優惠券
機場提升保安系統 旅客保安費下年起加至65元
機場提升保安系統 旅客保安費下年起加至65元
港車北上續期 可網申毋須抽籤
港車北上續期 可網申毋須抽籤
科大前副教授波蘭落網 涉採購瞞利益遭通緝 律政司擬提請移交
科大前副教授波蘭落網 涉採購瞞利益遭通緝 律政司擬提請移交
港適用反腐敗公約 10年30宗移交逃犯
港適用反腐敗公約 10年30宗移交逃犯
車商前員工涉欺詐銷售 偽造60訂單價值45萬
車商前員工涉欺詐銷售 偽造60訂單價值45萬
涉賄匯豐職員求即日開戶 兩內地女子提堂准保釋
涉賄匯豐職員求即日開戶 兩內地女子提堂准保釋
匯賢智庫論壇 前美領事籲港人多訪美重建橋樑
匯賢智庫論壇 前美領事籲港人多訪美重建橋樑
私隱署：政府3外泄事故 屬同平台
私隱署：政府3外泄事故 屬同平台
海關首破赴台遠洋船走私 檢1.6億元貨 涵家具黑膠
海關首破赴台遠洋船走私 檢1.6億元貨 涵家具黑膠
外牆工作台翻倒 機署工人3米墮地骨折
外牆工作台翻倒 機署工人3米墮地骨折
屠龍隊長認明知非事實仍同意案情 被指為保認罪協議 案情「赴台軍訓為殺警」不符庭上作供
屠龍隊長認明知非事實仍同意案情 被指為保認罪協議 案情「赴台軍訓為殺警」不符庭上作供
7．21非白衣人案 被告：白衣持棍揮刀
7．21非白衣人案 被告：白衣持棍揮刀
辯方擬重召張劍虹作供 官：似無合理原因
辯方擬重召張劍虹作供 官：似無合理原因
安達臣道塌天秤3死 控誤殺項目經理准保釋
安達臣道塌天秤3死 控誤殺項目經理准保釋
治缺血性中風 黃金期不止6小時 港大研究：配合篩選 36%「超時」病人取栓手術效彰
治缺血性中風 黃金期不止6小時 港大研究：配合篩選 36%「超時」病人取栓手術效彰
同事讚燒炭母生前樂觀 智障子原獲扶康會援助
同事讚燒炭母生前樂觀 智障子原獲扶康會援助
筆架山死者任保安 邨民讚盡責、妻憶好丈夫
筆架山死者任保安 邨民讚盡責、妻憶好丈夫
THE年輕大學榜 科大跌至第三城大升上第四
THE年輕大學榜 科大跌至第三城大升上第四
電單車撞過路婦 司機途人助報警
電單車撞過路婦 司機途人助報警
灣區熱搜：廣州樓市醞釀舊換新 業界摸底花都試水溫
灣區熱搜：廣州樓市醞釀舊換新 業界摸底花都試水溫
灣區熱搜：「舊換新」3模式：中介協議國企收購房款優惠
灣區熱搜：「舊換新」3模式：中介協議國企收購房款優惠
灣區熱搜：服務出口商 研產品科技升級 廠商會檢測擬落戶中山深圳
灣區熱搜：服務出口商 研產品科技升級 廠商會檢測擬落戶中山深圳
【Emily】陳朗昇不角逐連任記協主席 稱「無奈要下船」 盼有志同業挺身而出
【Emily】陳朗昇不角逐連任記協主席 稱「無奈要下船」 盼有志同業挺身而出
【Emily】私隱署推「關注私隱週」 展覽車有片睇有遊戲玩
【Emily】私隱署推「關注私隱週」 展覽車有片睇有遊戲玩
【Emily】狄志遠議辦月蝕過萬 擬年底籌款
【Emily】狄志遠議辦月蝕過萬 擬年底籌款
【Emily】羅冠蘭陳敬然4人膺浸大傑出校友
【Emily】羅冠蘭陳敬然4人膺浸大傑出校友