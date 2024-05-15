治缺血性中風 黃金期不止6小時 港大研究：配合篩選 36%「超時」病人取栓手術效彰

偕瑪麗研5年 為415人施術

港大醫學院和瑪麗醫院合作自2018年起提供全港首個24小時取栓手術治療中風，並研究成效，共為415名病人做取栓手術，有55名病人為發病超過6小時患者，當中九成接受手術後腦血管阻塞改善，36%於90天後可獨立良好生活，高於傳統治療的15%。

港大醫學院臨牀醫學學院外科學系名譽臨牀副教授鄭璟暉指出，今次研究採用灌注影像掃描，並用人工智能軟件協助分析可救治腦細胞體積和百分比，部分病人雖然發病超過「黃金時間」6小時，但仍有大面積可救治的腦細胞，仍適合做取栓手術；研究中發病超過6小時的患者，由中風到完成取栓手術的時間平均為9小時，證明透過篩選合適患者，治療黃金期可延長。

鄭續稱，臨牀發現許多患者屬「睡醒後中風」，今次研究中有三分之一發病超過6小時的病人為此類情况，因發病時間不明確，多數送醫時被判定為超出6小時，但部分患者病徵並非嚴重，又引述國際研究稱此類患者多為「醒前一兩個鐘中風」，因此冀透過今次研究，探討有何方法協助篩選病人。

嫗睡醒中風 術後90天生活如常

研究中一名80歲婆婆為睡醒後中風，事發前晚上11時無異樣，翌日早上7時發現右邊身體偏癱及說話出現困難，送醫後確診缺血性腦中風，雖「已過黃金6小時」，但研究團隊透過「灌注影像掃描」，發現她有大面積可救治腦細胞，遂緊急做取栓手術。婆婆術後90天，恢復效果好，正常生活不需旁人協助。

至於是否每個發病超過6小時的病人皆會做電腦掃描，鄭璟暉稱需按個案情况判斷，另外接受取栓手術仍需滿足「臨牀腦中風分數」不低於6分、中風前需有一定自理能力等。

鄭說，醫管局非常支持新治療方法，相信會在其他公院推廣，亦提醒雖然研究表明治療黃金期可延長，但中風患者每分鐘約有190萬個腦細胞死亡，「分秒必爭」，籲及時求醫。