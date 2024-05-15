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港聞

港聞二

海關首破赴台遠洋船走私 檢1.6億元貨 涵家具黑膠

【明報專訊】海關首次偵破利用前往台灣遠洋船走私的案件，在兩個報稱載有家具的貨櫃，檢獲市值約1.6億元走私貨物，包括魚翅、鯊魚皮、電子產品、黑膠唱片等，另外亦發現受管制木材製成的家具，海關估計若貨物成功經台灣走私到內地，可逃稅高達3000萬元。

家具疑屬受管制木材

海關港口及海域科高級督察楊文傑表示，本月6日聯同有組織罪案調查科聯合行動，鎖定兩個由香港出口到台灣的40呎海運貨櫃，兩個貨櫃報稱載有家具，惟X光檢查發現貨櫃內不同位置的密度和形狀完全不一致，認為有可疑，其後發現貨櫃中間位置有袋裝物品，與報稱的家具不脗合，懷疑藏有走私物品，當關員移開貨櫃內的家具後，發現有魚翅、鯊魚皮、大批的電子產品，如平板電腦和智能電話，還有黑膠唱片（包括久石讓、盧冠廷、《春光乍洩》原聲大碟）等未列倉單貨物，亦發現有一些懷疑受管制的木材所製成的家具，惟現時未能確定相關木材的種類。以上貨物均是過往走私到內地的熱門產品，其中電子產品屬走私物品中價值最高。

料可逃稅3000萬

有組織罪案調查科高級調查主任林駿興表示，今次屬首次發現有人利用前往台灣的遠洋船走私，相信不法分子可能將貨物走私到台灣再轉運內地，目前仍然調查涉案貨物的來源和最終目的地，不排除有人被捕。

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