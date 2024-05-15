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港聞二

科大前副教授波蘭落網 涉採購瞞利益遭通緝 律政司擬提請移交

【明報專訊】科大前副教授楊霖龍涉嫌串謀兩個前供應商的經營者，逾7年間於多項採購中隱瞞自己在有關供應商的權益，涉款約400萬元。楊霖龍被控共17項罪名，早前已離開香港，先後遭廉署及國際刑警通緝。他上月底在波蘭落網，廉署指律政司已根據《聯合國反腐敗公約》向波蘭當局提出要求，暫時逮捕楊霖龍，並正籌備向波蘭提出移交楊霖龍的正式請求。

廉署表示，早前獲裁判官簽發手令，通緝59歲的香港科技大學前兼任副教授楊霖龍，他涉嫌串謀兩名前供應商董事楊兆安和歐陽兆㷨，隱瞞於該兩間供應商的權益，進行多項採購涉款共約400萬元，被控3項串謀詐騙及14項欺詐。廉署指上月底接獲國際刑警組織通知，楊霖龍在波蘭一個國際機場被波蘭當局拘留。律政司已應廉署要求，根據《聯合國反腐敗公約》向波蘭要求暫時逮捕楊霖龍，並籌備正式請求波蘭移交楊霖龍。律政司表示不評論個別涉及請求的案件。

據聯國公約要求暫時逮捕

廉署指2011年9月至2019年2月期間，楊霖龍負責17項招標及採購活動，為科大及其附屬公司向他擁有直接或間接財務權益的駿科（亞洲）製藥有限公司及高準檢驗及檢測有限公司，採購多項實驗室儀器及測試服務。根據科大規例，科大職員及供應商均須申報與對方是否有利益關係。

國際刑警曾全球通緝

案情指楊兆安於2011年底成為高準獨資董事及股東，2012年出任駿科獨資董事及股東，同年底由歐陽兆㷨取代出任有關職位。楊霖龍涉嫌與歐陽兆㷨或楊兆安串謀詐騙科大，在楊霖龍有責任預先披露任何與科大的利益衝突的情况下，隱瞞他在駿科及高準的權益，誘使科大就上述其中3項招標及採購活動委聘駿科及高準，並致使科大全數繳付該兩間供應商的發票款項。此外，楊霖龍涉嫌與歐陽兆㷨或楊兆安一同隱瞞有關楊霖龍在駿科或高準的權益，誘使科大或其附屬公司在其他14項招標及採購活動委聘該兩間供應商。上述17項招標及採購活動涉款共約400萬元。

同案另兩被告 一判囚28月

廉署在接獲貪污投訴及完成調查後，向律政司徵詢法律意見，再向3人提出檢控。2022年9月楊兆安及歐陽兆㷨被落案起訴時，楊霖龍已離港，廉署同年10月初向裁判法院申請手令，通緝楊歸案，國際刑警亦於去年8月發出全球通緝告示。楊兆安去年10月在區域法院承認11項串謀詐騙及欺詐罪名，被判入獄28個月。歐陽兆㷨否認3項串謀詐騙及欺詐罪名，案件預計今年12月19日裁決。

科大回覆本報稱，採購程序一直嚴謹要求利益申報，所有參與採購及審批者均須申報利益；大學定期提醒所有教職員、註冊供應商和承辦商遵守有關政策及程序。科大不評論個案，但強調對任何貪污詐騙零容忍，會為當局提供全面協助。

相關字詞﹕楊霖龍

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