港車北上續期 可網申毋須抽籤

申請人車司機不變 即符資格

署方表示，昨起已向有效期為今年7月或以後的港車北上「封閉道路通行許可證（俗稱禁區紙）」 持有人發出電郵，邀請其提交續期申請，獲邀者下周一（20日）開始可交申請。只要申請人、車輛（包括車輛登記號碼、車身顏色等）及指定司機維持不變，便符合資格使用最新安排，毋須參與電腦抽籤及中籤才獲處理續期申請。

下周一系統增資格查詢功能

署方表示，電郵中將提供登入密碼及個人信息，申請人可在訂明的獲分配時段內，透過指定網頁遞交續期申請；為便利申請人準備文件，申請時段由原本3個曆日延至6個曆日。未在時段內提交申請須重新自行參與電腦抽籤，才獲申請名額。署方下周一亦在「港車北上網上服務系統」推出「查詢續期申請邀請詳情」新功能，供申請人自行查閱是否受邀遞交續期申請、獲分配申請時段及登入密碼等。

無資格者 抽籤時限擴至60日

如港車北上續期申請人不符合資格使用新續期安排，需按現有安排先經電腦抽籤才可提交申請，但署方將放寬可登記抽籤的時限，「封閉道路通行許可證」持有人可於證件有效期屆滿前60日，便可登記抽簽續期，以往須於30日前。