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港聞

港聞二

自由行新8市旅客 旅發局派200元優惠券

【明報專訊】本月27日起再多8個內地城市居民可赴港澳自由行。特首李家超料可為本港帶來一年約30萬旅客、約12億至15億元消費額，以及經濟增加價值約7億至9億元；並指當中部分城市與本港距離較遠，相信將會帶來大量過夜旅客，旅遊業和相關行業收益會以倍數上升，旅發局將向新增的自由行城市旅客派200元優惠券。旅發局昨亦公布4月初步訪港旅客數字約340萬人次，按年同期升近兩成，非內地市場的訪港旅客按年增54.4%至90.8萬人次；今年1至4月累計共1462萬人次旅客訪港，按年同期增一倍（見圖）。

旅發局又稱，今年4月內地旅客逾248萬人次，按年增7.8%；4月非內地市場的訪港旅客量按年錄逾五成增幅，1至4月按年更錄得超過一倍增幅，其中短途市場受齋戒月完結帶動，來自印尼的訪港旅客人次按年錄得八成多增幅；而在長途市場例如美國及加拿大，按年亦分別錄得逾八成的訪港旅客增長。

今年首4月訪港客按年倍增

李家超昨於行會前表示，除以不同盛事和精彩活動迎接旅客外，當局將推出一連串措施迎接旅客，旅發局將向8個新加入「個人遊」城市的旅客派發200元優惠券，鼓勵他們到不同商店和餐廳消費。李家超稱，將邀請相關城市的旅遊業界代表和相關內地傳媒來港，由政府向他們介紹本港旅遊特色，旅發局也會透過內地社交媒體推動多元化深度遊，提供文化古蹟等資訊。

來往哈爾濱烏魯木齊

李家超：擬下月增航班

李家超又感謝中央積極考慮特區政府的建議，3個月內兩度公布擴展自由行城市，稱個人遊是本港重要旅客來源之一，而新增自由行城市中，4個有直航航班來往香港，運輸及物流局與機管局目前會推動航空公司加強航班，亦會與港鐵等公共交通機構商討，確保跨境服務和公共交通承載力可應付需求；他又透露有航空公司擬下月起增加來往本港與哈爾濱的航班數目，以及加密往來香港與烏魯木齊的航班。

李家超表示，內地旅客目前追求深度遊，呼籲業界需應變求變和創新，讓內地旅客感到賓至如歸，「政府做好搭台和導演角色，業界要演好自身角色，我哋必然會演出一幕又一幕嘅精彩成績」。

下半年盛事 楊潤雄促業界早部署

文化體育及旅遊局長楊潤雄昨亦與旅遊、酒店、航空、餐飲、零售等業界代表會面，交流如何推動香港旅遊業的提速和提質發展；又討論自由行再增加8個城市後的市場策略及旅遊推廣方向。楊潤雄亦於會上預告政府將公布下半年的盛事項目名單（見表），並鼓勵業界好好把握盛事帶來的商機，及早準備及部署。

此外，文旅局表示楊潤雄會上轉達國務院港澳辦主任夏寶龍對香港旅遊業的關心，並與各代表深入討論如何推動業界積極識變、應變、求變，如何多用新思路、新辦法解決面臨的挑戰，走高質量特色之路，務求為旅客製造更多元、豐富、獨特的旅遊體驗，並努力落實「香港無處不旅遊」的理念。

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