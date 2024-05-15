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起表劃一多2元 「三的」加價7·14生效 商會指有落差但可接受 工會憂生意少一成

【明報專訊】的士繼2022年7月後，相隔兩年再加價。行政會議昨批准市區、新界及大嶼山的士起表劃一加2元，分別增至29、25.5及24元；兩公里後路程首段每次跳表加0.2元，後段每跳加0.1元，整體收費平均加幅8.86%至10.92%（見表），較業界原先要求低，高於當局預測加價後一年通脹率。新收費7月14日生效。有的士商會稱，2元加幅雖與期望有落差，但可接受，強調的士為個人化交通工具，不應與公共交通比較。有的士司機的工會代表則憂加價後的士收費差距與網約車收窄，會有更多市民改搭網約車，令生意減約一成。

撇除通脹出租車主月入

去年較疫前最高跌48％

運輸及物流局下周三（22日）向立法會就加價提呈修例。局方於立法會文件引述數據稱，截至今年1月底全港約59%的士屬個人擁有，以去年與2019年（疫情前）相比，出租車主月均淨收入撇除通脹後跌33%至48%，車主司機則跌10%至13%。紅的及綠的租車司機月均淨收入分別升6.2%及0.8%，藍的租車司機則跌2.7%。其間保險費升近六成，維修保養費增約三成。

局方稱，參考營運數據後，認同的士維持營運面臨財務可行性的困難，有理據加價，惟加幅偏高，公眾難接受。有關加幅亦遠高於局方預測今次加價後首年期間的4.7%通漲率（與上次2022年7月加價後首年比較），以及家庭住戶每月入息中位在2022年第三季至2023年第四季期間的5.3%升幅。業界原建議紅的、綠的及藍的落旗分別加5元、4.5元及6元，跳表加0.1至0.2元，平均加幅11.68%至16.95%。

局方指出，政府審批已充分考慮各項因素，在維持的士營運財務可行性和公眾接受程度取得平衡，最終批准加幅較業界提出低。

本身有營運的士車行的香港的士小巴商總會理事長周國強認為，雖未「加足」但可接受，又認為大部分市民不抗拒加價，反對者多因對的士有偏見，認為業界立場親政府才惡意批評，有信心生意不會減少，司機每月可多1000多元收入。

周強調，的士為「用者自付」的個人化交通工具，不應將加幅與其他公交比較；又盼市民公道看待，「打工仔面對通脹都想加人工，點解的士想加人工就被人鬧？」

據局方文件，交諮會建議紅的與其他公交收費差距為5至7倍，綠的為3至4倍。紅的今次加價前與其他公交收費差距6.17倍，加價後升至6.47倍，綠的加價前已超出建議範圍，為4.32倍，加價後增至4.57倍。

駕駛的士多年的汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠憂慮，市民會因的士收費更貴而減搭；或因收費差距收窄而改搭網約車，形容「好彩無加（5元）咁多」，仍料生意減約一成。

田北辰批服務差礙生意 促有條件加價

實政圓桌立法會議員田北辰稱，的士上一次加價平均逾10%，但本港按年通脹率僅約2%至3%，故加一次價應可捱數年，業界本身服務差才致生意差，要乘客承受加幅不公道，應由政府補貼。他又批評當局即使批准加價亦應提出附帶條件，如強制全港的士安裝行車紀錄器，才可確保加價後服務質素改善。

相關字詞﹕網約車 運輸及物流局 的士司機 的士 的士加價

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