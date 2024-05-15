與袁松彪同影畢業相 李家超：對其印象僅限此照

李家超昨早出席行政會議前被問到今次涉案的袁松彪是否他的同學，李說網上流傳一張「看來是畢業合照」，他們二人均在照片內，該合照是他對袁松彪的唯一印象。袁曾修讀澳洲查爾斯史都華大學的警察管理學位，2002年畢業時與時任總警司的李家超等多名畢業生合照。

稱經貿辦正當履職 促各國尊重

至於其他駐外經貿辦人員會否同樣面臨被捕風險，李家超表示，任何對於特區駐外經貿辦工作的干擾，均是針對自由貿易及自由經濟，同時損害該國自身經濟。他說，政府將盡力保障轄下人員的權益，駐外經貿辦將繼續全心全意、合法正當、忠誠和自豪地履行職責，他認為經貿辦工作正確、有利各界，促請各國政府尊重。

李又強調，香港駐倫敦經貿辦的日常工作是與當地不同人士溝通，推廣香港的經濟、貿易、文化，讓當地各界了解香港商機。

促英盡快提供案件細節

他促請英國盡快提供案件細節，保障涉案經貿辦職員的權益，確保經貿辦正常運作不受影響。李說，任何對特區政府的無理指控均不能接受。