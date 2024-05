英控經貿辦職員 專家：僅履職享豁免 外交名單經貿辦8人在列 袁松彪無份

本港駐倫敦經貿辦捲入今次情報案,該辦行政經理袁松彪涉指示另外兩名被告監視被港府通緝、身處英國的民主派人士。對於政府曾否動用資源監視移英社運人士、是否知悉經貿辦向案中被告支付費用,李家超昨日無回應。

夏博義:倘否認涉辦 或無豁免

英國《1996年香港經濟貿易辦事處法令》(Hong Kong Economic and Trade Office Act 1996)列明,由特區政府聘請的香港駐當地經貿辦職員享有「被起訴及法律程序的豁免權」(Immunity from suit and legal process),履行公務時做的事免於起訴和法律程序。對於袁松彪受聘經貿辦仍被起訴,目前在英國執業的大律師夏博義(Paul Harris)表示,由於《法令》列明經貿辦職員僅在執行職務時享有豁免權,若袁否認其行為涉及經貿辦工作,豁免權就未必有效。他續說,今次涉案行為是否符合當地法律下經貿辦的職能同樣成疑。楊艾文亦評估,英國當局認為袁的涉案行徑不符合他作為經貿辦職員的官方職責,因而未獲豁免起訴。

根據英國政府今年5月更新的外國駐當地使領館外交名單(diplomatic list),包括香港駐倫敦經貿辦處長羅莘桉、副處長黃凱鈴等,合共8人,任職行政經理的袁松彪不在名單之列,換言之他未被視為外交人員。

本報昨向商經局查詢袁松彪的受聘身分是否受豁免權保護、會否為袁提供法律支援,局方未有回覆。

葉劉促政府法律協助

葉劉淑儀表示,本案牽涉非常嚴重指摘,特區政府應與英方嚴正交涉,了解是否有足夠證據,並為受影響僱員提供法律協助。她對事件感到震驚,稱經貿辦主要為香港處理海外經貿關係,對英國指控涉案職員等人蒐集情報,「我覺得非常奇怪、也非常震驚,這些根本不應該是(經貿辦)他們工作一部分」。

保安局前局長、新民黨立法會議員黎棟國相信,政府會為被控僱員提供可行協助,例如協助介紹有經驗的律師,又認為被捕者是中國籍香港居民可獲領事協助和保護。昨日來港出席「全球繁榮峰會」的美國駐港澳前總領事唐偉康說,香港駐外經貿辦規模小,過去引起的注視不多,相信今次事件後關注會增加,「人們可能會問經貿辦的角色、(設立)想達到什麼目的」。

翻查香港駐倫敦經貿辦去年提交立法會的年度工作報告,當中並未觸及保安和情報範疇,主要圍繞招商引才、促進雙邊交流等工作,負責高層官方交流活動,會見英國企業並協助它們在香港開展業務,也舉辦電影放映會、音樂會等文化活動。

