明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：服務出口商 研產品科技升級 廠商會檢測擬落戶中山深圳

【明報專訊】中華廠商會旗下提供檢測服務的CMA Testing上月於廣交會參展，宣傳旗下檢測服務及科技商品化平台（「CMA+」）。CMA Testing（上海）總經理崔曉婷受訪稱，「CMA+」平台服務3月起已由香港擴至上海，兩地將互通數據、發揮聯動作用，又透露未來會考慮落戶大灣區內地城市，包括中山及深圳等，為使用者搭建網絡。

CMA+平台助配對科企技術方案

現時內地餐具、玩具等消費品一般出口均需第三方檢測，崔曉婷稱今次CMA Testing參展廣交會，主要向想為產品科技升級及有出口需要的消費品展商介紹檢測服務。崔說，廣交會展商多銷售較為傳統的產品，而CMA+平台可進一步為商品提供一站式科技化升級服務，「如展商想為其保鮮袋升級，保鮮功能更好、可抗菌、抗病毒，便可找CMA+做技術對接」，平台可協助配對科企、尋找技術解決方案，對其後的產品開發生產、銷售方案亦提供一站式支援。如要出口海外，由於不同市場有不同法規，CMA+平台會就需要哪些類型的檢測認證提供建議及相關服務。

內地廠商冀靠港「出海」

崔曉婷表示，CMA+平台自2021年起在香港設立3年，不少項目漸見成果，如首批合作伙伴雅芳婷集團，2021年進駐後設立實驗室研發環保寢具，帶動集團銷售增5倍。至於上海的CMA+平台，啟動至今約兩個月已逐漸接到查詢，有客戶更期望透過上海及香港的平台互動，再靠香港「出海」，「近日接到有內地家居用品客戶，他們想研發產品後出口海外，所以找我們落戶香港，希望以香港作為出海的起點」。

崔透露，未來CMA+平台亦會考慮擴至大灣區內地城市，「我們現在（中山）已有一個地方，會慢慢做落地」，中心旗下於深圳的分公司譽標檢測（深圳）亦可能會發展相關服務。崔說，日後香港與內地的CMA+平台將可發揮聯動作用，平台使用者將可共用兩地辦公室等資源及交流技術，擴建產品營商網絡。

明報記者 孫澤芳

上 / 下一篇新聞

英控經貿辦職員 專家：僅履職享豁免 外交名單經貿辦8人在列 袁松彪無份
英控經貿辦職員 專家：僅履職享豁免 外交名單經貿辦8人在列 袁松彪無份
與袁松彪同影畢業相 李家超：對其印象僅限此照
與袁松彪同影畢業相 李家超：對其印象僅限此照
英召見提「間諜活動」 華大使：當場駁回英辯解
英召見提「間諜活動」 華大使：當場駁回英辯解
被指召妓教師遲一日回港 校方調查
被指召妓教師遲一日回港 校方調查
【日月掠影】2019年5月20日：偵查跟進 環聯保安未盡善
【日月掠影】2019年5月20日：偵查跟進 環聯保安未盡善
起表劃一多2元 「三的」加價7·14生效 商會指有落差但可接受 工會憂生意少一成
起表劃一多2元 「三的」加價7·14生效 商會指有落差但可接受 工會憂生意少一成
自由行新8市旅客 旅發局派200元優惠券
自由行新8市旅客 旅發局派200元優惠券
機場提升保安系統 旅客保安費下年起加至65元
機場提升保安系統 旅客保安費下年起加至65元
港車北上續期 可網申毋須抽籤
港車北上續期 可網申毋須抽籤
科大前副教授波蘭落網 涉採購瞞利益遭通緝 律政司擬提請移交
科大前副教授波蘭落網 涉採購瞞利益遭通緝 律政司擬提請移交
港適用反腐敗公約 10年30宗移交逃犯
港適用反腐敗公約 10年30宗移交逃犯
車商前員工涉欺詐銷售 偽造60訂單價值45萬
車商前員工涉欺詐銷售 偽造60訂單價值45萬
涉賄匯豐職員求即日開戶 兩內地女子提堂准保釋
涉賄匯豐職員求即日開戶 兩內地女子提堂准保釋
匯賢智庫論壇 前美領事籲港人多訪美重建橋樑
匯賢智庫論壇 前美領事籲港人多訪美重建橋樑
私隱署：政府3外泄事故 屬同平台
私隱署：政府3外泄事故 屬同平台
海關首破赴台遠洋船走私 檢1.6億元貨 涵家具黑膠
海關首破赴台遠洋船走私 檢1.6億元貨 涵家具黑膠
外牆工作台翻倒 機署工人3米墮地骨折
外牆工作台翻倒 機署工人3米墮地骨折
屠龍隊長認明知非事實仍同意案情 被指為保認罪協議 案情「赴台軍訓為殺警」不符庭上作供
屠龍隊長認明知非事實仍同意案情 被指為保認罪協議 案情「赴台軍訓為殺警」不符庭上作供
7．21非白衣人案 被告：白衣持棍揮刀
7．21非白衣人案 被告：白衣持棍揮刀
辯方擬重召張劍虹作供 官：似無合理原因
辯方擬重召張劍虹作供 官：似無合理原因
安達臣道塌天秤3死 控誤殺項目經理准保釋
安達臣道塌天秤3死 控誤殺項目經理准保釋
治缺血性中風 黃金期不止6小時 港大研究：配合篩選 36%「超時」病人取栓手術效彰
治缺血性中風 黃金期不止6小時 港大研究：配合篩選 36%「超時」病人取栓手術效彰
同志住屋遺產平權案 終院拒政府押後
同志住屋遺產平權案 終院拒政府押後
同事讚燒炭母生前樂觀 智障子原獲扶康會援助
同事讚燒炭母生前樂觀 智障子原獲扶康會援助
筆架山死者任保安 邨民讚盡責、妻憶好丈夫
筆架山死者任保安 邨民讚盡責、妻憶好丈夫
THE年輕大學榜 科大跌至第三城大升上第四
THE年輕大學榜 科大跌至第三城大升上第四
電單車撞過路婦 司機途人助報警
電單車撞過路婦 司機途人助報警
灣區熱搜：廣州樓市醞釀舊換新 業界摸底花都試水溫
灣區熱搜：廣州樓市醞釀舊換新 業界摸底花都試水溫
灣區熱搜：「舊換新」3模式：中介協議國企收購房款優惠
灣區熱搜：「舊換新」3模式：中介協議國企收購房款優惠
【Emily】陳朗昇不角逐連任記協主席 稱「無奈要下船」 盼有志同業挺身而出
【Emily】陳朗昇不角逐連任記協主席 稱「無奈要下船」 盼有志同業挺身而出
【Emily】私隱署推「關注私隱週」 展覽車有片睇有遊戲玩
【Emily】私隱署推「關注私隱週」 展覽車有片睇有遊戲玩
【Emily】狄志遠議辦月蝕過萬 擬年底籌款
【Emily】狄志遠議辦月蝕過萬 擬年底籌款
【Emily】羅冠蘭陳敬然4人膺浸大傑出校友
【Emily】羅冠蘭陳敬然4人膺浸大傑出校友