灣區熱搜：服務出口商 研產品科技升級 廠商會檢測擬落戶中山深圳

CMA+平台助配對科企技術方案

現時內地餐具、玩具等消費品一般出口均需第三方檢測，崔曉婷稱今次CMA Testing參展廣交會，主要向想為產品科技升級及有出口需要的消費品展商介紹檢測服務。崔說，廣交會展商多銷售較為傳統的產品，而CMA+平台可進一步為商品提供一站式科技化升級服務，「如展商想為其保鮮袋升級，保鮮功能更好、可抗菌、抗病毒，便可找CMA+做技術對接」，平台可協助配對科企、尋找技術解決方案，對其後的產品開發生產、銷售方案亦提供一站式支援。如要出口海外，由於不同市場有不同法規，CMA+平台會就需要哪些類型的檢測認證提供建議及相關服務。

內地廠商冀靠港「出海」

崔曉婷表示，CMA+平台自2021年起在香港設立3年，不少項目漸見成果，如首批合作伙伴雅芳婷集團，2021年進駐後設立實驗室研發環保寢具，帶動集團銷售增5倍。至於上海的CMA+平台，啟動至今約兩個月已逐漸接到查詢，有客戶更期望透過上海及香港的平台互動，再靠香港「出海」，「近日接到有內地家居用品客戶，他們想研發產品後出口海外，所以找我們落戶香港，希望以香港作為出海的起點」。

崔透露，未來CMA+平台亦會考慮擴至大灣區內地城市，「我們現在（中山）已有一個地方，會慢慢做落地」，中心旗下於深圳的分公司譽標檢測（深圳）亦可能會發展相關服務。崔說，日後香港與內地的CMA+平台將可發揮聯動作用，平台使用者將可共用兩地辦公室等資源及交流技術，擴建產品營商網絡。

明報記者 孫澤芳