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港聞二

灣區熱搜：廣州樓市醞釀舊換新 業界摸底花都試水溫

【明報專訊】內地樓市持續不明朗，為刺激購買力，全國已有超過30個城市鼓勵推進樓市「以舊換新」；不過大灣區內地9市當中，只有深圳及肇慶跟隨做法，廣州上月底公布的大規模以舊換新方案，也未納入房地產。但據廣州市房地產行業協會回應，正向地產商了解意向，也正在探索政策是否可行；而花都區則先「試水溫」，率先在區內試行樓市「以舊換新」。

明報記者 陳子凌

深圳肇慶已率先推

據廣州市政府發布的《廣州市推動大規模設備更新和消費品以舊換新實施方案》，表明將實施大規模設備更新、消費品以舊換新、廢棄物回收循環利用、標準提升四大行動，當中涵蓋汽車、家庭電器、家具裝修的以舊換新，包括減免稅項、促銷優惠等，不過樓市相關的「以舊換新」政策則未有提及。

對於廣州未宣布推動樓市「以舊換新」，廣州市房地產行業協會表示，目前正積極向地產商了解對「以舊換新」的意向，也正探索政策是否可行。廣東省政協常委曹志偉亦指出，市場對「以舊換新」有實際需求，不少家庭置換房產須賣掉舊樓才夠錢買新樓，而目前二手市場存在價量齊跌、銷售周期長、限售時間長、轉讓稅費高等問題，需政府幫助市民「以舊換新」。

五一新樓成交量按年跌56%

分析：政策可解決「未賣不敢買」

據合富研究院分析，廣州開始「摸底」，了解開發商對「以舊換新」的意願，反映一二線城市的樓市調控政策已轉入刺激需求階段。據合富統計，目前廣州有近五成買家需透過一賣一買換樓，推出「以舊換新」將為廣州換樓客提供「兜底」機制，解決「未賣不敢買」的難題，令廣州樓市更活躍，助地產商加快去庫存。 研究院數據顥示，今年五一假期廣州全市一手樓成交量按年下跌56%。

限期內舊樓未售 新樓無條件退

雖然市政府未表態，但花都區已搶飲「頭啖湯」，上周廣州市花都區房地產行業協會、廣州市房地產中介協會花都會員服務委員會、廣州市花都區建築裝飾協會聯合宣布，今（15日）起至明年5月14日推行以舊換新「煥新購」活動，適用於計劃賣舊樓並在花都買新樓的換樓客。根據活動內容，地產中介優先推動換樓客的舊樓交易，地產商與換樓客簽訂認購協議，依照「賣舊」快慢提供中介「梯度佣金」和換樓客「梯度折扣」，如限期內舊樓未售出則認購協議解除，地產商無條件退還訂金。有業內人士表示，從花都率先試行來看，不排除其他區域甚至全廣州都會進一步推出相關措施。

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