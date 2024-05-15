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港聞

港聞二

辯方擬重召張劍虹作供 官：似無合理原因

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司涉嫌串謀勾結外國勢力案昨第76日審訊，就要求重召時任行政總裁張劍虹一事，辯方稱若法庭拒批申請會影響司法公正，但法官質疑有關「飯盒會」的討論從「Slack」引伸出來，而黎主持過多次會議，辯方必定曾就此向黎智英索取指示，似乎沒有合理原因支持申請，將周四裁決。

官指黎主持多個飯盒會

問是否不知有會議紀錄

控辯雙方已就重召時任行政總裁張劍虹作供一事呈交書面陳辭，辯方主張在張作供期間才得悉《蘋果》工作平台Slack的事宜，而此部分與「飯盒會」有關，申請重召張劍虹作供。辯方昨口頭補充陳辭指，控方主問張時展示某應用程式的截圖，但辯方其後才知是Slack。法官李運騰指根據本案證供，黎智英曾主持多個「飯盒會」，問辯方是否提議黎不知有會議紀錄，辯方回應黎還押多時，未有機會使用電子設備。

辯方憂「見樹不見林」

官高聲答「法庭沒忽略細節」

法官杜麗冰再稱所有會議都是建基於Slack，辯方必定有向黎索取有關Slack的指示，法官李素蘭亦補充，所有人都知Slack是由辯方的提問引伸出來，辯方何以假設控方對此知情，將矛頭指向他人，「他們不是屬於《蘋果》的一部分，你們才是」。辯方澄清並非欲推卸責任，只是想提出辯方如控方一樣事前不知Slack的事宜，而本案涉及大量與飯盒會有關的證供，辯方可能「見林不見樹」，忽略了眼下的細節。

官：法庭維護辯方利益

同樣適用於控方

杜官聞言提高聲線稱法庭沒有忽略任何細節，在本案投放了大量時間閱讀證據，辯方重申是指自己，杜官質疑非辯方的原意，又稱辯方有龐大的團隊協助，有何基礎覺得若然法庭不批准重召張，黎便不能獲得公平審訊；辯方回應現時的情况與維護司法公正有關。杜官再質疑法庭要維護辯方的利益，同樣適用於控方，假設辯方未能取得Slack紀錄，大可通知法庭和提出暫停張的盤問。

控方回應時指調查機關有調查範圍，重申控方不掌握相關紀錄，只要資料足夠支持控方案情便已履行責任。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）

相關字詞﹕張劍虹 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 蘋果日報 黎智英案 港區國安法

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