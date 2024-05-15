7．21非白衣人案 被告：白衣持棍揮刀

被告楊朗（現30歲）案發時為國泰的航務員。楊稱其父是退休警察，2019年他與父親會討論時事，例如警察拘捕示威者的手法，但楊自稱為中立，不偏袒任何一方。

7．21當晚，楊與友人在尖沙嘴吃飯後提出送對方回元朗的住所。兩人乘港鐵到元朗站後在月台上被人叫停，對方聲稱「你哋著黑衫，過嚟拎件白衫，元朗附近有人打人」。楊庭上解釋，穿黑衣是他個人喜好，當時他感到莫名其妙，不相信元朗有人打人，不過他與友人有取白衣「傍身」。

其後友人提議從朗屏站回家，兩人再次乘港鐵。晚上約10時半，楊送別友人後返回元朗站。法官陳廣池質疑為何不折返朗屏站，楊稱他較熟悉往元朗站的路線，加上沿途都是民居，楊覺得遇上危險亦能呼救。楊候車時大堂傳出呼救聲，他到大堂見到白衣人施襲，以及一白衣人雙手揮刀，故他後退。

不忿港鐵職員見傷不救

其後女傷者被人發現，楊與其他人原先扶傷者到客戶服務中心求助，雖然客戶服務中心內有兩名男職員，惟他們稱「出面好危險，我哋唔會出，但我哋報咗警」，楊聽後不忿職員見到有人受傷也不走出來。

及後眾人扶傷者入女廁，其中一名女子稱自己是護士，並從背囊掏出急救物資，另提供醫用手套給楊使用，着楊幫忙壓住傷者傷口，及後指示楊到女廁外等待救護員。陳官問及楊是該護士的「得力助手」，為何她不叫其他「食花生」者去迎接救護員，楊稱不知道，猜想對方可能想獨自照顧傷者。

兩白衣人擬認罪

昨日另有一宗7．21白衣人暴動案件在區院提訊，兩名被告吳偉德（38歲）及王浩昇（28歲）透過代表律師表示擬認罪，控罪指兩人於7．21當日在元朗站參與暴動與串謀傷人。法官高勁修將案件押後至明年1月13日答辯，兩人還押懲教看管。

【案件編號：DCCC 1106/20、932/23等】

（反修例風暴）