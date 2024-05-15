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港聞

港聞二

屠龍隊長認明知非事實仍同意案情 被指為保認罪協議 案情「赴台軍訓為殺警」不符庭上作供

【明報專訊】「屠龍小隊」等人涉策劃2019年殺警成首宗《反恐條例》案件，昨於高院進入第16天審訊。隊長黃振強在盤問下作供圍繞眾籌交易及認罪協商，辯方關注黃還押3年才表明認罪，黃自言有責任交代事實，但不知可以擔任證人。辯方又稱，黃同意的案情提及赴台軍訓為了預備殺警行動，但與黃庭上證供不符，質疑「案情寫乜你（黃）就要同意，否則認罪協議告吹」；黃承認明知案情有錯而承認全部案情。

黃否認供出手機密碼為怕警暴

被指管理育龍眾籌Telegram頻道的第七被告劉佩凝由大律師馬維騉代表盤問，談及2019年12月警方在安全屋對黃振強使用武力，並以非法集結罪拘捕他。馬稱，黃是考慮到如果拒絕和警方合作會再遭受武力對待，才提供手機密碼及接受錄影會面，黃稱不同意。

馬提到，黃其後被改控「串謀犯對訂明標的之爆炸」等4罪，他於2022年10月表明均不認罪，至2023年3月黃與劉佩凝同被控串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪，黃於是對刑期提高心中有數。黃表示，他私下自資諮詢法援律師以外的大律師後，於5月向警方表示想認罪及交代事實。馬關注黃是良心發現或冀有回報，黃表示出於責任感或良心而交代。

針對認罪協商，馬引述律政司信件指，黃須承認兩項反恐罪行，並完全同意案情，以換取餘下3罪存檔。馬續稱，控方案情指串謀者為了籌備2019年12月設炸彈的大行動，早於同年9月到台灣軍訓，但黃早前供稱當時未有計劃，此處並不正確，黃確認有誤仍同意案情。馬再問，原因認罪協議須完全同意案情，法官張慧玲問道，黃明知部分不是事實都同意案情，黃承認。

遺漏頻道另一管理人

黃稱案情非他所寫

馬續稱，案情指黃劉兩人管理育龍頻道，遺漏了另一管理員林銘皓，沒交代真相，黃回應說案情不是他寫。

串謀謀殺存檔法庭

黃稱自己「全部都有罪」

被問及黃面對的串謀謀殺存檔法庭，黃稱以其理解自己「全部都有罪」。

此外，馬就劉於育龍頻道開設後轉帳23萬元予黃盤問（見表），其間黃稱想知他是否在「成個社運」階段輸掉12萬多元？馬大狀指那是全年數目，而黃由9至12月賭輸超過10萬元，馬質疑，黃是否想告知陪審員他不是輸了很多。黃澄清並無此意，認為馬「曲解」他。黃另承認轉帳3000元予被告嚴文謙。審訊周四續。

【案件編號：HCCC 164/22、255/23】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕高等法院 屠龍小隊 串謀犯對訂明標旳爆炸罪 串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為 反恐條例 反修例風波

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