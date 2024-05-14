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港聞

港聞二

高球場覆核案 土拓：數古樹準則不同 難斷環評錯

【明報專訊】政府計劃收回粉嶺高球場部分用地建屋，反對的香港哥爾夫球會提出司法覆核，高院聆訊昨踏入第三日。土拓署長一方表示，環評報告和哥球會採用不同準則統計場內樹木，難斷言環評報告有錯。早前哥球會提出，球手需安靜環境打高球，道路工程構成噪音污染。土拓署昨反駁，附近學校最受工程噪音影響，高球場指受噪音滋擾的說法不成立。案件排期至7月8日續審。

袁國強入院 待7月續審

庭上透露，代表環保署長的資深大律師袁國強入院求醫，昨抱恙缺席。代表利害關係方土拓署長的資深大律師鮑進龍昨繼續陳辭，逐點回應哥球會對環評的質疑。針對辨識古樹，鮑進龍指環評採用較粗略（broad-brush）的調查方法，僅大樹及稀有樹木列為潛在古樹，條件涵樹幹離地1.3米高等；哥球會逐一辨別場內樹木，以樹齡和樹種為條件。鮑稱，兩種樹木調查的標準和時間點不同，若批評環評有錯不公平。

樹木移植方面，鮑進龍指其中一個擬發展範圍有24棵樹，其中11棵獲保留，兩棵會移植，餘下11棵將會移除，屬合理規劃。對於哥球會指土拓署曾承諾辨識古樹，鮑澄清署方願意以保育為前提，調查場內潛在古樹，惟要視乎相關政策。

至於哥球會質疑建屋計劃和「北部都會區」有牴觸，鮑強調北都發展文件無點名涵蓋高球場，法庭不用考慮。鮑又稱，政府以對自然環境入侵最小的方法，盡力興建最多公屋單位，牽涉土地政策，本案僅爭議環評合規否。

已考慮噪音對學校影響

土拓律師：符環評要求

文化保育方面，鮑稱高球場未被古諮會列為法定古蹟，尚未知道會否獲古諮會評級，無法斷定建屋對文化的影響。噪音方面，鮑表示一旦展開粉錦公路擴闊工程，粉嶺一間小學最受噪音影響，環評建議在學校考試時停工。鮑認為上述措施已符合環評技術備忘錄要求，「其他地方不必比學校享有更大的保障」。

【案件編號：HCAL1258/23】

相關字詞﹕高等法院 司法覆核 土拓署 環保署 香港哥爾夫球會 粉嶺高球場

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