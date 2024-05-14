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港聞二

般咸道石牆樹昨起移除 部分單線行車

【明報專訊】位於西半山般咸道和醫院道之間、載於《古樹名木冊》的石牆樹（編號HYD CW/1）感染褐根病，近月樹根腐爛和斷裂情况惡化，為保障公眾安全，路政署決定緊急移除，昨展開工程，預計今日及周四（16日）會繼續。石牆樹移除後，其樹幹及枝條會根據工程合約條款，由承建商自行以合法方式處理。

承建商自行處理樹枝

路政署昨派員到場展開移除工程，由早上10時許至下午約4時，其間醫院道一條行車線封閉，以停泊工程車，政府人員攀爬到石牆樹較高位置，以電鋸將古樹的枝條鋸成多段，然後運走。

路政署表示，工程期間的日間非繁忙時段內，醫院道及般咸道受影響路段會實施臨時交通安排；今日會臨時封閉醫院道及般咸道靠近石牆樹的一條行車線和行人路，本周四會臨時封閉醫院道靠近石牆樹的一條行車線及行人路，餘下行車線將臨時改為單線雙程行車。

路政署稱，該棵石牆樹為細葉榕，於2019年證實感染褐根病，署方隨即加強護養及定期檢查健康狀况，於2021年起以大型混凝土塊及拉纜支撐和穩固該樹，惟去年恆常護養檢查期間發現該樹其中一條支撐主根已斷裂，同年9月在風暴「蘇拉」及黑雨後，又發現該樹主幹向外傾斜及移動，顯示穩定狀况有隱患；至上月初發現樹根腐爛和斷裂情况加劇，顯示根部失去支撐，在惡劣天氣或風季有倒塌風險，故決定移除。

相關字詞﹕褐根病 石牆樹

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