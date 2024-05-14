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港聞

港聞二

辯方申重召張劍虹 稱作供始知Slack紀錄

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案昨第75日審訊，辯方擬重召時任壹傳媒行政總裁張劍虹作供，控方就此傳召辯方律師作供。律師何俊豪稱，辯方在張作供期間才首次知悉有關《蘋果》工作平台「Slack」的事宜，但控方質疑辯方於案件原定審期，即2022年12月或之前已看過張劍虹等人的供辭和控方開案陳辭等，明白「飯盒會」是關鍵部分，其間有充足機會查詢和自行調查一切相關事項。何俊豪在辯方覆問下稱，本案採用和未採用的文件，是他任職律師15年以來看過最多。

辯方日前表示擬申請重召張劍虹就Slack提問，據張劍虹早前證供，黎智英在「飯盒會」前會邀請同事提出想法和意見，黎亦指示他本人將「飯盒會」重點記錄下來，張再將重點透過Slack發放。

何俊豪應控方要求出庭作供，稱自己於2006至2008年為見習律師，2009年起擔任事務律師，2020年8月黎智英首次被捕後代表他，同意熟悉本案的指控。他確認約2021年12月，其律師行收到「從犯證人」張劍虹、陳沛敏及楊清奇的證人陳述書，翌年6月收到交付文件冊。

控方開案陳辭無提Slack

控方向何俊豪展示楊、陳和張2021至2022年錄取的書面供辭，他確認3人均有提及「飯盒會」。控方表示本案原定於2022年12月開審，約一個月前控方向辯方送達審訊文件冊和第一個版本的開案陳辭，內容提及黎智英主持「飯盒會」，但無提及Slack紀錄，對此何俊豪確認。

法官李運騰問，若何俊豪看過交付文件冊，理應看過3人供辭，明白控方會極為依賴該些供辭；何俊豪確認，稱自己看過多於一次。控方指本案原定2022年12月開審，即在該時或之前已知道飯盒會是控方案情的關鍵；何俊豪稱「都算」。

何俊豪交代時序稱，今年1月17日張劍虹在主問下表示黎智英會指示他製作「飯盒會」會議紀錄；1月29日張在盤問下才首次提到Slack；1月30日辯方去信控方詢問有否Slack紀錄，控方2月1日回覆沒有，辯方才想辦法，直至2月26日獲黎女兒告知已取得相關資料。

控方指辯方有充足機會查詢

官澄清下 辯方同意說法

控方稱，根據指控，只要能協助客戶（即黎），辯方無理由不自行查詢和調查；何俊豪回應，關於張在Slack製作的會議紀錄，「我哋真係29號先知」。李官澄清控方意思是由辯方收到證人供辭、交付文件、開案陳辭到張提及「飯盒會」會議紀錄，前後有數次機會查詢和向黎索指示；何俊豪確認。控方遂稱辯方是有充足機會跟進，何亦同意。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）

相關字詞﹕高等法院 蘋果日報 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 黎智英案 港區國安法

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