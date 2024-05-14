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深圳擬東鐵線引入境內 一地兩檢 羅湖站覓地重建 舊站擬發展商住物業

【明報專訊】本港與內地通關後，港人北上消費成風。深圳市政府近日表示，羅湖口岸正規劃重建，冀將港鐵東鐵線引入羅湖境內，在羅湖口岸實施「一地兩檢」。實政圓桌立法會議員田北辰引述消息稱，港鐵羅湖站將於深圳境內覓地重建，初步擬由港鐵接手現有羅湖站土地的部分業權作其他發展，並須全資承擔重建費。

田北辰引述消息：

港鐵全資承擔重建費

運輸及物流局回覆本報稱，港深政府現時透過「港深跨界軌道基礎設施建設專班」推進兩個跨境鐵路項目，包括港深西部鐵路（洪水橋至前海）和北環線支線；至於其他口岸的優化建議，兩地政府會繼續共同探討不同方案，以制定雙方同意的建議。港鐵至截稿前未回覆。

目前羅湖口岸實施兩地兩檢，兩地關口由天橋接駁。深圳市政府稱，正規劃改建羅湖口岸，長遠探討將港鐵東鐵線引入羅湖境內，並新建一地兩檢羅湖口岸，屆時由深圳核心區羅湖直達港島核心區只需50分鐘；毗鄰的B1地塊將以發展生命健康、跨境金融和國際貿易為主，成為連接境外和境內企業的「橋頭堡」。

深圳料50分鐘直達港島

東鐵線北延已醞釀多年，深圳市政府早於2019年傳出研究東鐵線過河消息，而港府《2021年施政報告》提出將東鐵線延伸至深圳羅湖並在深方設立「一地兩檢」口岸，以及增設羅湖南站。

田北辰向本報說，據他了解以往一直是深圳和特區政府商討，港鐵未有參與，兩地初步敲定將拆卸現有羅湖站，於羅湖境內另覓地興建新站和口岸，並實施一地兩檢。他引述消息稱，現時特區政府透過港鐵持有羅湖站土地，搬站釋出土地後，部分業權將交港鐵發展住宅或商用物業等，而港鐵須全資興建新站。

田北辰說現有羅湖站土地面積不大，亦有地積比限制，加上近年樓價和地價大跌，須視乎深圳市政府提供新站選址，如平地建築成本會較低，估計3至5年可竣工；若在廣深鐵路深圳站加建則較貴，或需特區政府補貼，料7至10年後落成。

目前深圳灣口岸於深圳範圍實行一地兩檢，高鐵西九龍站則於本港境內實施，後者曾引發司法管轄權爭議。田北辰稱，在羅湖境內一地兩檢可便利出入境，亦能避免法律問題。他指做法將令更多港人北上，難免進一步打擊本港經濟，「手掌是肉，手背又是肉」，冀內地盡快恢復「一簽多行」來港措施，互惠兩地經濟。

更多人北上 田促推惠港措施

香港新方向議員張欣宇稱，現時羅湖口岸客流在高峰期已飽和，上月復活節長假出入境大堂爆滿，人潮倒灌至港鐵月台，更有列車到站後乘客無法下車，易生意外。他說興建新站除可便利交通，亦可增口岸容量。現有羅湖站土地具商業價值，釋放後可帶來經濟效益。

張說，現時城際直通車以東鐵線路軌在羅湖站連接深圳路軌，故東鐵線延伸至深圳境內技術挑戰不大。至於東鐵線運力是否足以承載日後客流量，他稱東鐵線有空間加密班次，亦可增至10卡車，料可提升三成運力。

相關字詞﹕張欣宇 田北辰 羅湖 港鐵 一地兩檢 羅湖站

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