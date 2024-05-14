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灣區手記：冇啖好食 ／文：尚東美

【明報專訊】前陣子香港落實「走塑」，部分塑膠製即棄餐具停止供應，之後網上看到不少市民訴苦，用紙或木製餐具如何「冇啖好食」，鬧得沸沸揚揚，更諷刺是有環保餐具供應商在一眾媒體面前，親身示範了如何鋸牛扒斷兩支木叉。

當日筆者沒空細看內容，只看標題還以為是該供應商以坊間質量較差的環保餐具去做示範，再說明自己產品較佳，誰知道原來是自打耳光。雖然事後解釋了，但也難免給了大眾環保餐具不實用的口實。

不過從這幾年駐廣州常吃外賣的經驗所得，餐具本身用何種材料似乎關係不太大——廣州沒走塑令，什麼材料的餐具都有，叫一些較出名或價錢較高的餐廳外賣，其餐具多是自家訂製，小店往往用統一包裝設計的外賣餐具，估計就是採購而來。每次見到這款餐具，最多取其木筷而棄膠匙羹於不顧，原因也很簡單，雖說是膠製，用的卻是軟膠，飲湯還好，想𢳂一口飯吃，匙羹都扭曲變形了，一啖飯還是𢳂不上來；反而有時用到一些木製餐具，吃飯穩穩當當。

所以，「冇啖好食」的核心問題不是膠或木或紙，而是餐具的質量，然而質量又與成本掛鈎，因此兜兜轉轉，最終「冇啖好食」的核心還是經濟問題，零售餐飲業困難，還要花更高成本提供質量好的木餐具或紙餐具，讓人左右為難，既符合新例又能省則省，結果就促成大家齊齊「冇啖好食」的怪現象。

文：尚東美

相關字詞﹕環保餐具 外賣 走塑 灣區手記 大灣區

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